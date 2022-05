Bijenkasten in de tuin van A fish named Fred!

A bee named Fred! Of te wel, de nieuwe naam voor het huis van onze nieuwe huisdieren: bijen! Vandaag op Wereld Bijendag worden er bijenkasten geplaatst in de tuin van A fish named Fred. De bijenkast is helemaal in Fred style! Een bij zonder bijenprintje met daarbij een logo, dit keer niet A fish named Fred, maar A bee named Fred.

De bijenkasten en bijen zijn afkomstig van Pim Lemmers, één van de Nederlandse bekendste imkers in de randstad. Vanuit Haarlem verzorgt hij bijenkasten van Den Haag tot Alkmaar. Een imker met passie en al ruim 35 jaar ervaring.

Duurzaamheidsbeleid

In kader van ons duurzaamheidsbeleid binnen ons bedrijf zetten wij ons in voor de bescherming van de bij. Zo hebben wij ons vorige maand ingezet voor de Nationale Zaaidag. Deze dag staat in het teken van het helpen van de bijen en de vlinders. Zo hebben bijna al onze retailers zakjes met bij vriendelijke bloemzaadjes uitgedeeld aan onze klanten.

Spot jij de bijenkasten van af de weg?

I’m a sweet catch!

A fish named Fred