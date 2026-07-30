Burberry en V&A organiseren tentoonstelling over trenchcoat voor 170-jarig jubileum van het merk

Het Britse luxemerk Burberry en het Victoria and Albert Museum (V&A) kondigen een tentoonstelling aan gewijd aan de Burberry trenchcoat. Dit ter ere van het 170-jarig jubileum van het merk, zo blijkt uit een persbericht. De gratis tentoonstelling, getiteld 'The Burberry Trench: Crafting an Icon', is te zien in het V&A South Kensington in Londen van 21 september 2026 tot 3 januari 2027.

De tentoonstelling vindt plaats in de Prince Consort Gallery van het museum. Zeldzaam materiaal uit het Burberry-archief en de V&A-collectie wordt samengebracht. De expositie volgt de ontwikkeling van de trenchcoat, van praktische en militaire bovenkleding tot een mode-icoon.

Credits: Met dank aan Burberry

De tentoonstelling is opgebouwd uit drie delen. 'Invention' belicht de ontwikkeling van katoengabardine door Thomas Burberry in 1879 en het gebruik ervan in de trenchcoat. 'Craft' richt zich op de constructie van de jas, inclusief de handgemaakte kraag, de voering met de House Check, de stormflap en de afneembare keelgesp. 'Creativity' toont negentien catwalklooks van de afgelopen tweeënhalf decennia, met ontwerpen van creatief directeuren Daniel Lee en Christopher Bailey.

Credits: Met dank aan Burberry

Volgens Burberry worden diverse objecten uit het archief voor het eerst aan het publiek getoond. Dit varieert van catalogi uit het begin van de twintigste eeuw tot een Burberry trenchcoat gedragen door ontwerper Hardy Amies. Carly Eck, merkcurator bij Burberry, zegt dat de tentoonstelling ‘de blijvende erfenis van de Burberry trenchcoat’ viert. Oriole Cullen, senior curator mode en textiel bij het V&A, omschrijft de trenchcoat als ‘een Britse modeklassieker die de tand des tijds heeft doorstaan’.

De tentoonstelling loopt vooruit op de opening van The Burberry Gallery. Dit is een herinrichting van de modegalerijen van het V&A in South Kensington, ondersteund door Burberry als onderdeel van een meerjarige samenwerking. De opening staat gepland voor het najaar van 2028.