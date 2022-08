Het nieuwe kunstplatform van G-Star RAW: The Art of RAW

Ontwerper Lenny Stöpp voegt zich bij een selectie talentvolle designers.

Lenny Stöpp, Beeld: G-Star Raw

Al sinds de start in 1989 zijn kunst en design sterk verweven met het DNA van G-Star RAW. Onlangs lanceerde het merk een nieuw kunstplatform: The Art of RAW. Nadat internationale prijswinnende ontwerptalenten Teun Zwets en Athena Gronti eerder de mogelijkheden van denim verkenden, is het nu de beurt aan designer Lenny Stöpp.

De talenten van de toekomst

G-Star RAW werkt samen met jonge creatieven aan een nieuwe serie kunstobjecten. In lijn met de duurzaamheidsinitiatieven van het merk, krijgt elke kunstenaar de vrijheid om te experimenteren met denim afval en dead stock en zo unieke stukken te creëren binnen hun eigen discipline. Het recyclen en upcyclen van denim vormt de rode draad.

Beeld: G-Star Raw

Beeld: G-Star Raw

Lenny Stöpp: ontwerper of wetenschapper?

G-Star’s derde samenwerking is met designer Lenny Stöpp (1994). De multidisciplinaire ontwerper heeft een serie meubels ontworpen, genaamd 'Fluff Stacks'. De reeks bestaat uit een bijzettafel, kruk en lichtobject. Zijn ontwerpbenadering doet denken aan een wetenschappelijk experiment. Stöpp ontwikkelde zijn eigen denimrecept door water, stijfsel en denim te vermengen in een industriële pulpmachine en zo een geheel nieuw materiaal te creëren. De denimpulp heeft hij in mallen gegoten en laten drogen, waarna het de basis vormde voor zijn interieurobjecten.

Lenny Stöpp, Beeld: G-Star Raw

Veelzijdige kunstenaars nemen het voortouw

De eerste ontwerper in de serie samenwerkingen is Teun Zwets (1992). Het jonge talent studeerde in 2020 af aan de Design Academy Eindhoven en sleepte direct de Kazerne Award in de wacht. Voor The Art of RAW ontwierp Zwets het unieke meubel ‘Denim Living’. Een object bestaande uit een lamp, kast en stoel ineen, opgebouwd uit lagen denimafval dat is gelamineerd met een bindmiddel.

De Griekse designer Athena Gronti (1993) volgde daarna met een groot denim quilt. Na intensief onderzoek te hebben gedaan naar de geschiedenis en het sociologische aspect van denim, creëerde zij een quilt, dat zij de naam ‘Ariadne's Thread’ heeft gegeven. Een verwijzing naar de Griekse mythe, waarin de prinses van Kreta – Ariadne - haar geliefde met behulp van een draad uit een labyrint helpt te ontsnappen. Van ruig tot zacht en van ingewikkelde stiksels tot abstracte vormen, het textiele kunstwerk verenigde de tegenstrijdigheden van denim.

G-Star RAW gaat door met het verleggen van creatieve grenzen en werkt veelbelolevende ontwerptalenten samen aan een serie kunstobjecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van denim afval en dead stock. Komend jaar zullen er meerdere artistieke terreinen verkend worden: van glaskunst, beeldhouwkunst tot productontwerp. De eerstvolgende samenwerking is met glasdesigner Nienke Sikkema, gevolgd door ontwerpers Iwan Pol en Johanna Seelemann.

Over G-Star RAW

Al sinds 1989 verlegt G-Star RAW de grenzen van denimdesign. Mede door de introductie van 'luxe denim' naar de straat, heeft het merk zijn eigen toekomstvisie tot leven gebracht. De obsessie voor denim komt tot leven in de Hardcore Denim-filosofie die het merk nastreeft. Met een passie voor vakmanschap tot in de kleinste details en de overtuiging dat de mogelijkheden van denim eindeloos zijn. Vanuit de kernwaarden innovatie, duurzaamheid en creativiteit tracht G-Star de toekomst van denim te bepalen, altijd met respect voor mens en planeet.

Over Lenny Stöpp

Lenny Stöpp (1994) is geboren en getogen in Nederland. De multidisciplinaire designer houdt ervan een specifiek materiaal en proces intensief te onderzoeken alvorens verder te gaan naar het volgende. Hij werkt met verschillende materialen waaronder keramiek, textiel en hout.

Over Athena Gronti

Athena Gronti (1993) is een veelzijdig ontwerpster uit Griekenland die momenteel in Rotterdam woont en werkt. Onderzoek is een belangrijk onderdeel van haar creatieproces, waarbij onderwerpen als feminisme een sleutelrol innemen. Ze vertaalt serieuze thema's in poëtische kunstwerken die op een subtiele manier uiting geven aan contrasten die altijd een rol spelen.

Over Teun Zwets

Teun Zwets (1992) is een jonge productontwerper die gevestigd is in Nederland. Hij studeerde in 2020 af aan de Design Academy Eindhoven en won in datzelfde jaar de Kazerne Award. Zijn ontwerpen zijn vaak gemaakt van restafval, die hij al doende creëert.