Opkomend Saoedisch modetalent presenteert zich tijdens WHITE Milano 2023

Ontwerpers van het Saudi 100 Brands programma keren terug naar WHITE Milano, een van de meest geanticipeerde evenementen van de Milan Fashion Week, nadat ze vorig jaar indruk maakten.. De ontwerpers exposeren voor de internationale markt en zijn van 22 tot 25 september te vinden in een van de vijf speciale gebieden van de show.

WHITE Milano is 's werelds belangrijkste vakbeurs voor damesmode en wordt gehouden in het hart van het modedistrict Tortona in Milaan. Het evenement staat bekend als een platform voor de lancering van populaire merken en brengt internationale topinkopers, detailhandelaren en persvertegenwoordigers samen met inspirerende opkomende ontwerpers.

De Saudische 'Special Area' plant een krachtige tentoonstelling met ontwerpers die hun nieuwste collecties op het gebied van damesmode, accessoires en sieraden zullen laten zien.

Het Saudi 100 Brands programma ondersteunt Saudische ontwerpers bij het ontwikkelen van hun mode-, luxe- en sieradenbedrijf en geeft hen de beste hulpmiddelen om te slagen op de lokale en internationale markten.

Door middel van masterclasses, workshops, één-op-één mentorsessies en professionele ontwikkeling door industrieleiders en experts, heeft het initiatief al modeontwerpers voortgebracht die succes hebben geboekt op het internationale toneel met evenementen tijdens modeweken in New York, Parijs en Milaan.

Het gespecialiseerde mentorschap omvat tien verschillende categorieën: Ready-to-wear, traditionele mode, concept mode, premium mode, demi-couture, bruidsmode, handtassen, sieraden en sinds dit jaar ook parfum en schoenen. De ontwerpers vormen een gemengde groep - ze zijn tussen de 20 en 70 jaar oud en 85% is vrouw; sommigen zijn opgeleid aan internationale topscholen, anderen zijn autodidact. Burak Cakmak, CEO van de Saudi Fashion Commission, zei over de waarde van de WHITE Milano show: "Ik kan niet trotser zijn op onze ontwerpers die het publiek op het wereldpodium blijven verbazen met hun originele en fantasierijke ontwerpen. De Saoedische modewereld is als geen ander. Het viert het culturele erfgoed van Saoedi-Arabië - de geschiedenis van getalenteerde ambachtslieden en verfijnd vakmanschap - samen met de liefde voor luxe, extravagante couture en hedendaagse mode. Het is belangrijk om Saoedische ontwerpers te helpen internationale markten te bereiken en in contact te komen met invloedrijke kopers en beleidsmakers om hun internationale aanwezigheid te versterken. We kijken ernaar uit om op de beurs van dit jaar samen te werken met nieuwe supporters van over de hele wereld."

Brenda Bellei, Chief Executive Officer van WHITE, vervolgt: "We kijken ernaar uit om voor het tweede achtereenvolgende jaar getalenteerde Saudische ontwerpers te verwelkomen op WHITE tijdens de Milan Fashion Week. De modewereld is gefascineerd door de mix van traditionele elementen en innovatie in hun collecties, en we zijn vereerd om de ontwerpers een platform te bieden voor interactie met de pers en inkopers van enkele van 's werelds belangrijkste boetieks en warenhuizen. Het Saoedische Ministerie van Cultuur en de Fashion Commission steunen de ontwerpers van het Saudi 100 Brands programma om een internationaal publiek te bereiken, en Milaan is het ideale internationale platform om dit te laten zien."

WHITE MILANO keert terug van 22-25 september 2023 met tal van initiatieven die plaatsvinden in de Italiaanse modewijk Tortona op vele locaties, waaronder Padiglione Visconti (Via Tortona 58), Superstudio Più (Via Tortona 27), BASE Ex Ansaldo (Via Tortona 54) en Opificio (Via Tortona 31).

WHITE Milano, gelanceerd in 2002, vindt vier keer per jaar plaats tijdens de Milan Fashion Week en presenteert elk jaar ongeveer 1.000 collecties. Er worden meer dan 20.000 bezoekers van over de hele wereld verwacht.