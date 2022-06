Uitreiking Cultuurfonds Mode Stipendium 2022 – Editie 11

Op woensdag 22 juni aanstaande presenteren het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Dutch Fashion Foundation de 11de uitreiking van het Cultuurfonds Mode Stipendium, de grootste modeprijs van Nederland. Dit wordt vanaf 17.00 uur feestelijk gevierd in de Hermitage Amsterdam, een bijzondere plek in de Amsterdamse binnenstad waar mode vaak een terugkerend onderdeel is van de algehele kunstbeleving. De nieuwe ontvanger wordt bekendgemaakt en geëerd, en de genodigden worden meegenomen in het universum van de ontvanger. De uitreiking is ook online te volgen via een live-stream.

Het Cultuurfonds Mode Stipendium voor buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modevormgevers werd in 2011 ingesteld door een particuliere mecenas bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en bestaat uit een financiële bijdrage van €50.000,- en een wisseltrofee ontworpen door Atelier Ted Noten. Modevormgever Claes Iversen, de ontvanger van de 10de Cultuurfonds Mode Stipendium, overhandigt op 22 juni de wisseltrofee aan de nieuwe ontvanger, en stopt hierin een briefje met een advies of boodschap uitsluitend bedoeld voor de ogen van de nieuwe ontvanger.

Cathelijne Broers, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds: “Ik ben ongelooflijk trots dat wij dankzij onze genereuze anonieme schenker een nieuw decennium inluiden met alweer de 11de uitreiking van de grootste modeprijs van Nederland aan een van de top modevormgevers die ons land rijk is. De wereld is beter af met cultuur en mode raakt ons allemaal. Daarom investeren wij in creatieve, onafhankelijke mode innovators. Vernieuwers die Nederland internationaal op de kaart zetten en het vakmanschap levend houden.”

Investering in de Nederlandse mode

Via dit bijzondere platform is in de afgelopen 11 jaar al meer dan een half miljoen euro in Nederlandse mode geïnvesteerd. Ontwerpers die in aanmerking komen voor het Cultuurfonds Mode Stipendium voeren al geruime tijd op eigen kracht een onderscheidend, in Nederland geworteld modelabel. Zij zetten Nederlandse mode nationaal en internationaal op de kaart met een eigen handschrift en hebben een uitmuntende kwaliteit ontwikkeld, zowel binnen de collecties als in de bedrijfsvoering. Het Mode Stipendium positioneert zich als stimuleringsregeling en als oeuvreprijs. Het is de meeste prestigieuze erkenning die je als modevormgever binnen het contemporaine Nederlandse modeveld kunt ontvangen. Het stipendium stelt de ontvanger in staat om de nodige stappen te maken voor verdere ontwikkeling en groei van het label.

Ontvangers tot op heden zijn Ilja Visser (2011), Francisco van Benthum (2012), Truus en Riet Spijkers (2013), Jan Taminiau (2014), Youasme Measyou (2015), Iris van Herpen (2016), Ronald van der Kemp (2017), Bas Kosters (2018), Erik Frenken (2019) en Claes Iversen (2021).

Angelique Westerhof, directeur Dutch Fashion Foundation: “Het Cultuurfonds Mode Stipendium is al ruim een decennium een krachtig platform in de ontwikkeling van de contemporaine Nederlandse modesector en staat voor de erkenning én de substantiële ondersteuning van nationaal fashion talent met internationale kwaliteit. En dat blijft in dit constant veranderende modeklimaat hard nodig. Met collectieve inspanning weten de samenwerkende partijen zich iedere editie weer te overtreffen met als doel gelijkgestemde fashion lovers te blijven ontmoeten en zo samen verder te bouwen aan een mooie toekomst voor Dutch fashion. Het Cultuurfonds Mode Stipendium is here to stay. We zien uit naar de volgende 10 jaar!”

Terugblik

Vorig jaar werd de uitreiking van de 10de editie van het Cultuurfonds Mode Stipendium grootschalig gevierd door middel van het 2021 One-Day Online Fashion Festival ‘Fashion & I’, dat de hele dag live gestreamd werd vanuit Felix Meritis in Amsterdam. Meerdere internationale thought leaders gingen in gesprek met diverse sprekers uit de voorhoede van de Nederlandse mode. Het hele programma en alle inspirerende gesprekken, waaronder die met Vanessa Friedman (moderedacteur New York Times) en Bethann Hardison (Amerikaans model en ‘diversity’ activist) zijn nog steeds gratis te bekijken via YouTube en op de website van de Dutch Fashion Foundation.

Livestream aanmelden

De Cultuurfonds Mode Stipendium-uitreiking is op woensdag 22 juni te bekijken door middel van een live-stream. Meld je nu aan via dutchfashionfoundation.com/signup .

Over Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Samen met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdragen van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze schenkers en donateurs.

cultuurfonds.nl

instagram.com/cultuurfonds

Over Dutch Fashion Foundation Dutch Fashion Foundation is door het Prins Bernhard Cultuurfonds aangezocht als partner in de uitvoering van het Cultuurfonds Mode Stipendium. Met de ongeëvenaarde ervaring in het begeleiden van Nederlandse toptalenten in het hoogste modesegment draagt Dutch Fashion Foundation op verschillende niveaus bij aan de uitkomst van het stipendium; van selectieprocedure en productie van het event tot begeleiding van de ontvanger bij de besteding van het Cultuurfonds Mode Stipendium.

dutchfashionfoundation.com

instagram.com/dutchfashionfoundation