Winnaar in Hyères, Basile Pelletier onthult een unieke tentoonstelling voor American Vintage

Bekroond met de American Vintage Fotografieprijs 2024 tijdens de 39e editie van het Internationale Festival voor Mode, Fotografie en Modeaccessoires in Hyères, presenteert Basile Pelletier een geheel nieuwe serie, Een tijd om te leven, die vanaf 22 september te zien zal zijn in een van de Parijse boetieks van het merk uit Marseille.

Al acht jaar werkt American Vintage samen met het Festival van Hyères om er zijn Fotografieprijs uit te reiken. De winnaar van de vorige editie? Basile Pelletier, die naar Taiwan reisde om er een bijzondere reeks beelden te maken, vanaf september tentoongesteld in de AMV-boetiek Vieille du Temple (Parijs, 3e arrondissement).

Een verkenning van het intieme

Met Een tijd om te leven vervaagt Basile Pelletier de grenzen tussen documentaire en fictie. De mensen die hij tijdens zijn verblijf in Taiwan ontmoette, worden geportretteerd in alledaagse of fictieve decors. Soms in scène gezet, worden zij de dragers van persoonlijke en intieme verhalen.

Miroir Rouge Credits: American Vintage

"Ik werd sterk geïnspireerd door het onderzoek dat ik deed voor mijn scriptie, gewijd aan de Nieuwe Taiwanese Cinema. Ik verkende toestanden van wachten en dwalen, evenals momenten van overgang tussen kindertijd en volwassen leven. Ik vond het leuk om te wisselen tussen kleurenfoto’s en zwart-witbeelden: ik werk uitsluitend op film. In deze beelden zijn hier en daar verwijzingen te vinden naar bepaalde speelfilms, die het aan de kijker is om te ontdekken.” — Basile Pelletier, fotograaf

Kunst, volgens American Vintage

Seizoen na seizoen draagt het merk uit Marseille bij aan het opkomende talent in de kunstwereld via verschillende samenwerkingen — zoals het Internationale Festival voor Mode, Fotografie en Modeaccessoires in Hyères of de Nit de l’Art in Palma de Mallorca. Tentoonstellingen in boetieks, artistieke samenwerkingen voor etalages, opdrachten aan ontwerpers en financiële steun: American Vintage steunt een nieuwe generatie kunstenaars. Samen bouwen we aan de wereld van morgen.

Tentoonstelling ‘Een tijd om te leven’ van Basile Pelletier, van 22 tot 28 september 2025.

Boetiek American Vintage Vieille du Temple — 113 Rue Vieille du Temple, 75003 Parijs.