Alles wat je moet weten over VanHaren

In de dynamische wereld van de mode is VanHaren een prominente naam, welke een geschiedenis draagt van ruim 90 jaar, waarin het merk zich heeft ontwikkeld van een bescheiden begin tot een marktleider in Nederland.

De oorsprong en evolutie van VanHaren

Het avontuur van VanHaren begon in 1929 toen Ivo van Haren zijn eerste schoenenzaak opende in Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog ondervond het bedrijf productie-uitdagingen, maar het slaagde erin om zich aan te passen en te groeien. Met meer dan 100 filialen, fabrieken en eigen productiefaciliteiten, werd VanHaren een huishoudnaam in Nederland. In 1985 werd VanHaren overgenomen door Deichmann Schuhe, wat een nieuw tijdperk van expansie en ontwikkeling inluidde. Deze overname door het Duitse familiebedrijf bracht VanHaren in het hart van een groter internationaal netwerk, wat bijdroeg aan zijn huidige status als marktleider.

Het aanbod: diversiteit en trendbewust

Het label onderscheidt zich door een breed assortiment aan schoenen. Van de zakelijke Borelli brogues en feestelijke Graceland pumps tot klassieke 5th Avenue laarzen en kindersandalen, VanHaren heeft iets voor elke gelegenheid. Hun trendscouts zijn voortdurend op zoek naar de nieuwste modetrends wereldwijd, wat resulteert in snelle collectie-updates die de nieuwste mode snel naar de winkels brengen.

Winkelbeleving en klantenservice

Het winkelconcept van het label, gekenmerkt door royale verkoopoppervlaktes, moderne belichting en een overzichtelijke productpresentatie, creëert een aangename winkelervaring. Het unieke Rack Room concept staat garant voor een gemakkelijke en zelfstandige zoektocht naar het perfecte paar schoenen. Daarnaast zorgt het goed getrainde personeel ervoor dat klanten niet alleen kwaliteitsproducten krijgen, maar ook uitmuntende service.

Een erfenis van innovatie en familiegevoel

Anno nu blijft het DNA van Ivo van Haren voortleven in het bedrijf. Met een solide aanwezigheid in Nederland en België, en een bloeiende online winkel, blijft VanHaren een voorbeeld van succesvolle familiewaarden gecombineerd met voortdurende innovatie.

In de toekomst blijft het merk toegewijd aan zijn kernwaarden van familiegevoel en vooruitgang, met de overtuiging dat zijn beste jaren nog moeten komen. Het is deze combinatie van geschiedenis, kwaliteit en aanpassingsvermogen die VanHaren onderscheidt in de competitieve wereld van footwear.