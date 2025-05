Claim the Spotlight: Shoeby X Fred van Leer

De nieuwe Shoeby x Fred van Leer dames collectie is een ware weerspiegeling van Fred’s creativiteit, zijn scherpe oog voor stijl en zijn liefde voor verfijning. Fred, die al jarenlang samenwerkt met Shoeby, is altijd intensief betrokken bij het ontwerpproces. Dit keer legde hij de focus op denim, pailletten en een elegante stijl. Zoals Fred zelf zegt: “We gooien het roer om!” De collectie straalt vernieuwing uit, met veel wit en een frisse, verfijnde uitstraling – perfect voor de lente!

“Ik werk al negen jaar samen met het geweldige team van Shoeby en iedere collectie is weer een feest,” zegt Fred. “We creëren samen iets bijzonders.” Dit jaar werd de collectie extra bijzonder door de toevoeging van items die niet alleen stijlvol zijn, maar ook veelzijdig. Fred is overal bij betrokken en zorgt er samen met het designteam van Shoeby voor dat elk item zowel modieus als draagbaar is, zodat elke vrouw zich zelfverzekerd en sterk voelt in wat ze draagt. “We hebben gekeken naar silhouetten die iedere vrouw versterken, zodat ze zich sexy én sterk voelt,” aldus Fred.

De Creatieve Rol van Fred

Fred is geen onbekende in de modewereld, en zijn creatieve stempel is duidelijk terug te zien in deze samenwerking. Het samenspel tussen Fred en de designers van Shoeby is onmiskenbaar. Fred mengt zich in elk aspect van het ontwerp, samen met het team van Shoeby, van het kiezen van stoffen tot het bepalen van de pasvorm. “Als ik ergens achter sta, blijf ik daar bij,” vertelt hij. Dit blijkt vooral uit de zoek- tocht naar de perfecte denim blouse, waarbij de beslissing voor een blinde sluiting het resultaat was van brainstromsessies en samenwerking tus- sen Fred en het team van Shoeby. Zo wordt iede- re keuze zorgvuldig overwogen, met als doel het beste ontwerp voor de collectie te realiseren. De Shoeby x Fred van Leer dames collectie is alles wat je zoekt in een lente collectie: het is fris, krachtig en ontworpen om je te laten stralen.

Shoeby X Fred van Leer Credits: Shoeby

Shoeby X Fred van Leer Credits: Shoeby

Met de unieke combinatie van denim, pailletten en wit biedt de collectie alles wat je nodig hebt voor zowel casual als chique looks. Zoals Fred zelf zegt: “Deze collectie voelt als een feestje,” en dat zie je terug in elk item. Dus, claim je spot in de lentezon en laat jezelf stralen met deze prachtige collectie – de perfecte manier om je stijl naar een hoger niveau te tillen.

De Must-Have Items

Een van de absolute eyecatchers in de Shoeby x Fred van Leer dames collectie is de Fred sequin skirt. Deze rok is werkelijk een statement piece, bedekt met een uniek sequin bloemenpatroon dat speciaal voor deze collectie is ontworpen. De subtiele glittereffecten en de plooidetails geven de rok een luxe uitstraling, terwijl de split aan de voorkant de vrouwelijke vormen mooi benadrukt. “Deze rok is voor iedereen die een statement wil maken,” zegt Fred. Combineer hem met de Fred denim blouse voor een fashion en uitgesproken look, of draag hem met de Fred drape jersey top voor een meer basic en classic uitstraling. Beide vrouwelijk op een eigen manier. De Fred wide leg jeans is ook een must-have voor deze lente. Deze spijkerbroek met een mooie plooi over de hele voorkant van het been biedt niet alleen een tijdloze uitstraling, maar ook comfort. Het is de perfecte combinatie van stoer en elegant. “Deze jeans is voor iedere vrouw die zich zelfverzekerd wil voelen,” zegt Fred. De Fred drape jersey top in offwhite is een ander voorbeeld van Fred’s focus op vrouwelijke vormen. Met de subtiele off-shoulder stijl biedt deze top een perfecte balans tussen casual en chic. “Het is die nonchalante luxe die ik altijd zoek in mijn ontwerpen,” vertelt Fred.

Shoeby X Fred van Leer Credits: Shoeby

Shoeby X Fred van Leer Credits: Shoeby

Don’t miss out

Markeer dinsdag 13 mei in je agenda, want vanaf dan shop je de nieuwste collectie van Fred van Leer in onze Shoeby-stores of via de website van Shoeby.

De items verschijnen variërend in maat S tot maat 3XL. Onze qualified personal stylists verwelkomen je graag in onze stores om jouw te helpen bij het afstylen van deze items passend bij jouw unieke style.