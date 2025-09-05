De herfst/winter 2025 collectie van MR MARVIS: een frisse blik op de klassiekers

De herfst/winter 2025 campagne is geïnspireerd door sprezzatura – een typisch Italiaanse nonchalante flair – en komt tot leven rondom het iconische Comomeer en de stijlvolle toppen van St. Moritz in de Zwitserse Alpen. Tegen een achtergrond van sfeervolle straatjes, een glinsterend meer en knusse chalets ontmoeten ingetogen luxe en karakter elkaar in een collectie die ideaal is voor de moderne gentleman. Dit seizoen introduceert MR MARVIS zes stijlvolle tops, vier nieuwe winterse broeken en een gevlochten riem.

Credits: MR MARVIS

Stijlvolle lagen

MR MARVIS speelt in op de behoefte aan warme lagen die zowel stijlvol als makkelijk te combineren zijn. The Knitted Blazer – deels blazer, deels vest – is MR MARVIS' veelzijdige en verfijnde gebreide blazer van biologisch katoen. Voor frisse, onvoorspelbare dagen is er The Downtown Jacket: een weerbestendige gewatteerde jas die winddicht en waterafstotend is.

Verfijnde tops

The Cable Knit Pullover van 100% merinowol is niet alleen chalet-waardig, maar ook stijlvol genoeg om te dragen tijdens een frisse avond uit. Daarnaast zijn The Smart Shirt van 100% biologisch katoen en de zachte, verfijnde Merino V-neck onmisbare basics voor elke garderobe. Tenslotte leent de kleurrijke en gestreepte Rugby Pullover – geïnspireerd op de klassieke rugbytrui – zich perfect voor het tussenseizoen.

Credits: MR MARVIS

Winterproof broeken

MR MARVIS introduceert nieuwe tijdloze broeken voor het koudere seizoen die er stijlvol uitzien, ook op de koudste dagen van het jaar. The Straight Fit Jeans hebben een modern silhouet dat zich aanpast aan elk avontuur en perfect samengaat met een frisse, actuele look. The Fine Cords worden gemaakt van een fijngeribde stof van biologisch katoen met een vleugje stretch en zorgen voor textuur en comfort. Ze hebben een klassiek five-pocket ontwerp met een tapered fit en zitten niet te strak of te los.

Credits: MR MARVIS

The Flannels Alpinist en The Coolerdays Alpinist – nieuwe variaties op tijdloze klassiekers in de MR MARVIS garderobe – creëren een geklede off-duty look met stijlvolle cargozakken, geïnspireerd door de stijl van skiërs en bergliefhebbers. The Stretch Belt, de elastische gevlochten riem van MR MARVIS in vier klassieke kleuren, is gemaakt om mee te rekken met elke garderobe.