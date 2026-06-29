Festivalvibes, stranddagen en zomerfeestjes: vanHaren presenteert zomercollectie met sandalen, sneakers en slippers

Schoenenketen vanHaren heeft haar nieuwe zomercollectie gepresenteerd, gericht op festivals, tuinfeesten, stranddagen en citytrips. Dat laat de Nederlandse keten weten in haar zomercampagne. De collectie bestaat onder meer uit sandalen, sneakers en slippers.

Credits: vanHaren

Credits: vanHaren

Volgens vanHaren blijven natuurlijke tinten zoals beige en bruin populair, aangevuld met speelse details. Tot de modellen behoren onder meer sneakers met luipaard- en slangenprint, sandalen met espadrille-zool, suède teenslippers en westernlaarzen met franjes.

Credits: vanHaren

De keten positioneert de collectie voor uiteenlopende zomerse gelegenheden, van een strandlook tot een festivaloutfit of een casual zomerstijl.