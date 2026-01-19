Francisco Lindor en New Balance onthullen update van de Lindor v3

New Balance onthult vandaag de Lindor v3, de nieuwste honkbalschoen in samenwerking met topspeler Francisco Lindor. De Lindor v3 is ontworpen om een casual stijl naar het veld te brengen en tegelijkertijd de prestaties te verbeteren. De schoen combineert een gedurfde esthetiek met innovatieve technologie.

De Lindor v3, ontworpen volgens de visie van Francisco, heeft een vereenvoudigd patroon op het bovenwerk. Dit patroon is zowel visueel opvallend als rijk aan persoonlijke details. Het ontwerp, geïnspireerd op de Levensbloem, weerspiegelt zijn geloof in de onderlinge verbondenheid van alle dingen en zijn toewijding aan het vinden van schoonheid in herhaling. Het cirkelvormige ontwerp sluit aan bij Francisco's eigen mantra, ‘Be Consistent’, met een patroon dat zijn stabiele, doelbewuste aanpak weerspiegelt. Deze aanpak past hij toe op zowel zijn spel als op de creatie van zijn eigen lijn.

De Lindor v3 heeft een “N” lock-logo, geïnspireerd op de lifestyle-modellen van New Balance die Francisco graag buiten het veld draagt. De schoen is voorzien van een FuelCell-middenzool met een hoekig ontwerp, ontwikkeld voor een voortstuwend gevoel onder de voet. Dit helpt spelers bij elke stap explosief te zijn. Zonder traditionele veters zorgt het dubbele vetersysteem met trekkoord voor een zonale, aanpasbare pasvorm. Francisco's stempel is overal op de schoen terug te vinden: zijn handtekening op de hiel, “Be Consistent” op de inlegzool van de rechterschoen en “Stay Positive” op de linkerschoen.

Lindor Coco AO 2. Beeld: New Balance

“Ik heb altijd geloofd dat consistentie tot grootsheid leidt en de Levensbloem legt dat perfect vast,” aldus New Balance-atleet Francisco Lindor. “Het gaat om herhaling, energie en groei. Diezelfde geest hebben we in de Lindor v3 verwerkt, zodat spelers die intentie voelen telkens als ze hun veters strikken.”

“Francisco brengt een ongelooflijke mix van vreugde, stijl en doelgerichtheid in elk ontwerpgesprek,” zegt John Welch, Productmanager Honkbalschoenen. “Zijn liefde voor het spel is boeiend en zijn passie voor mode dwingt ons om elke keer groter te denken. Hij daagde ons uit om een schoen te ontwikkelen die zijn ‘Be Consistent’-filosofie en de prestatie-eisen van het huidige spel weerspiegelt. De Lindor v3 is het resultaat van een echte creatieve samenwerking.”

De Lindor v3 is vanaf 23 februari verkrijgbaar in maten voor volwassenen en kinderen, online en bij geselecteerde retailers, voor een adviesprijs van 75 tot 150 Amerikaanse dollar.

WERKEN BIJ NEW BALANCE? Bekijk de openstaande vacatures