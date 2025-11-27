Onafhankelijke geest, gedeelde energie: Een blik op de groeiende retailwereld van New Balance

Stap een willekeurige New Balance-winkel binnen en de waarneming is direct: een evenwichtige mix van erfgoed, gemeenschap en toekomstgerichte energie. Deze retailsfeer ontstaat niet alleen door design en product, maar ook door de mensen die de merkwaarden dagelijks tot leven brengen. Met de versnelde wereldwijde expansie van het Amerikaanse sportkledinglabel vormen deze winkelteams een steeds krachtigere uiting van de identiteit van New Balance in de moderne markt.

Wat drijft dit momentum achter de schermen? FashionUnited sprak met Jaclyn Natale, regiomanager voor New Balance’s NY Metro – SoHo Retail, voor een perspectief van binnenuit.

Merk met erfgoed, niet slechts een erfgoedmerk

New Balance, onafhankelijk sinds 1906, staat voor meer dan de producten in de schappen. De missie, empowerment door sport en vakmanschap, vormt het groeiende retailecosysteem in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), Noord-Amerika en daarbuiten. Elke locatie fungeert als hub waar teamwerk, gemeenschap en persoonlijke beweging samenkomen.

Voor Natale is dit ethos het meest zichtbaar binnen haar teams. Het dragen van gewilde sneakers is een voordeel, maar de echte waarde ligt bij de mensen. Ze zegt: “Eerlijk gezegd is het beste deel van werken voor New Balance niet alleen de schoenen, hoewel het dragen van de coolste sneakers een geweldig voordeel is.”

Winkel in Soho. Credits: New Balance

“Wat het echt speciaal maakt, zijn de mensen. Ik heb nog nooit ergens gewerkt waar iedereen zo oprecht ondersteunend en authentiek is.” Authenticiteit strekt zich uit tot de klant. Het weerspiegelt een cultuur van wederzijds respect en enthousiasme; kwaliteiten achter het succes van New Balance over continenten heen. Of het nu in Londen, Lissabon of New York is, dezelfde geest van teamwerk vormt zowel de ervaring van de medewerker als de klantreis.

Eén interactie tegelijk

Retailmedewerkers dienen als frontlinie, of zoals New Balance ze noemt: primaire ambassadeurs. Zij vertalen prestaties, design en innovatie naar echte ervaringen. Natale ziet dit niet als verkooptaak, maar als verlengstuk van het merk. De focus ligt dagelijks op een gastvrije, energieke omgeving en begeleiding van gasten naar producten passend bij hun levensstijl. “Elke interactie,” merkt ze op, moet de missie van het label weerspiegelen: ondersteuning van mensen en hun beweging, of het nu gaat om training voor een eerste race of een wandeling door SoHo op zoek naar de nieuwste lancering.

Heroverweging van ‘pasvorm’: Een persoonlijke benadering

Binnen de principes van New Balance neemt ‘pasvorm’ een speciale plek in, niet alleen qua schoeisel. Voor Natale vereist een ware pasvorm oprechte nieuwsgierigheid naar de persoon. “Pasvorm is meer dan het opmeten van een voet. Het gaat om kennis van de levensstijl, doelen, eventuele problemen en de verwachtingen van de schoen,” zegt ze. Door goed te luisteren en doordacht advies te geven, ontstaan momenten waarop het winkelend publiek zich begrepen voelt. “Pasvorm draait echt om het persoonlijk maken van de ervaring en de zekerheid dat de klant vertrekt met de gedachte: ‘Ja, dit is precies wat ik nodig had’.”

Winkel in Soho. Credits: New Balance

Gemeenschap als kern

Retail is de plek waar het doel van New Balance tot leven komt, vooral bij de vereniging van sport, gemeenschap en viering. Een van Natales meest memorabele ervaringen vindt plaats tijdens de marathon van New York, wanneer de winkel in de Upper West Side een verzamelplaats is voor lopers. Ze herinnert zich het gejuich van het team bij binnenkomst van atleten met medailles, wat de winkel verandert in een spontane viering. De sfeer wordt ‘elektrisch’. In deze momenten, gebaseerd op menselijke connectie in plaats van marketing, wordt de relatie van New Balance met sport en gemeenschap tastbaar.

Na dergelijke momenten van gemeenschap en connectie rijst de vraag hoe deze geest dagelijks behouden blijft. Voor Natale begint het antwoord bij leiderschap. Het streven is een werkplek waar mensen graag komen, gedefinieerd door positiviteit, steun en motivatie. Het doel is een teamcultuur waarin sterke punten erkenning krijgen en medewerkers inspiratie voelen om bij te dragen. In die alledaagse momenten komen de waarden van empowerment en positieve verandering van New Balance “echt tot leven”.

New Balance breidt wereldwijd uit, maar de evolutie wordt niet gedefinieerd door winkelaantallen, maar door de mensen achter elke locatie. Medewerkers zoals Natale maken het doel van het merk voelbaar voor klanten: bewijs dat groei bij New Balance nog steeds begint bij menselijke connectie.

