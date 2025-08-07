Hunkemöller lanceert nieuwe 'For Every Woman In You'-campagne met Sarah Puttemans

Van dag tot nacht, van ultiem comfort tot verleidelijke stijlen, een collectie For Every Woman in You.

Hunkemöller verwelkomt het najaar met een stijlvolle en veelzijdige campagne. Daarmee bouwt het merk verder aan hun merkboodschap: "For Every Woman in You" . De campagne viert vrouwen en de verschillende rollen, ritmes en momenten in hun leven.

We volgen Sarah Puttemans, het gezicht van de nieuwe campagne, terwijl ze diverse momenten beleeft waarbij haar lingerie en nightwear aansluiten op haar stemming en behoeften.

Credits: Hunkemöller

“Ik kies bewust voor samenwerkingen die iets betekenen. Hunkemöller laat zien dat lingerie meer kan zijn dan mooi of functioneel, het kan je ook herinneren aan wie je allemaal mag zijn. Wat ik tof vind aan deze campagne, is dat het niet gaat over perfect zijn. Het gaat over echt zijn. En dat je op elk moment van de dag iets aan kunt trekken dat klopt met hoe je je voelt.” Sarah Puttemans

Een veelzijdige collectie voor ieder moment

De nieuwe lingeriecollectie biedt alles van comfortabele basics tot verfijnde details. Denk aan ondergoed in wit, zwart en nude voor elke dag, zoals de Demi Smooth beha met bijpassende string, maar ook shapewear die ondersteuning en elegantie combineert. Voor wie op zoek is naar iets extra's, zijn er verleidelijke stukken afgewerkt met kant, zoals de Isadora en Darcy slipdress. Naast de neutrale kleuren, vind je ook zachte tinten zoals hemelsblauw, poederroze en ecru. Uiteraard zijn ook donkere kleuren als zwart, donkergroen en donkerblauw, te vinden in de najaarscollectie.

Credits: Hunkemöller

Een opvallende toevoeging zijn de stijlvolle bodies, zoals de Zoe Body, ideaal voor een avondje uit. Deze combineren fashion en lingerie op een unieke manier, perfect om te dragen onder een blazer of als statement piece op zichzelf.

Nightwear die ook buiten de slaapkamer gedragen mag worden

Dit najaar bevat de collectie een uitgebreid aanbod aan nightwear, met verfijnde items zoals de Ayla in satijn. Evenals tijdloze zwarte sets en speelse pyjama's met hartjes-, croissant-, en blokjesprints of juist klassieke strepen. Kimonos met subtiele kanten details voegen een vleugje luxe toe aan elk relaxmoment. De collectie wordt gecompleteerd met accessoires zoals cozy sokken en zachte pantoffels, ideaal dus voor frisse herfstavonden.

Credits: Hunkemöller

For Every Woman in You

Met deze campagne blijft Hunkemöller trouw aan haar missie: vrouwen ondersteunen in elke fase, stemming en stijl van haar leven. Of ze nu op zoek is naar comfort, elegantie of verleiding: dit najaar is er een Hunkemöller-look voor elke kant van haar. Naast Sarah zijn ook de Nederlandse influencer Vivian Hoorn, Duitse presentatrice Lola Weippert en model Carmel Yehezkel te zien in de campagne.