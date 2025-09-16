Moderne sporty vibes: Shoeby X Fred van Leer

De nieuwste Shoeby x Fred van Leer damescollectie is er eentje waar je in wil wonen én gezien in wil worden. Fred van Leer ontwierp samen met het team van Shoeby een collectie die comfort en stijl moeiteloos met elkaar verweeft. Zoals altijd is Fred intensief betrokken bij elk detail – van stoffen en silhouetten tot de kleinste afwerkingen. Met zijn bekende gevoel voor fun, fashion en flair voelt elk item als een feestje. Want zoals Fred zelf zegt: “Styling is my cardio.”

From couch to club

Deze collectie ademt een sporty, chill en loungey vibe, maar dan met een glam twist. Alles is te combineren tot looks die net zo goed werken voor een relaxte zondag als een avondje uit. Draag de strass jogger met ballerina’s of hakken, gooi de reversible bomber over je sequin skirt en voeg een paar statement oorbellen toe voor een instant party-look. Dit is fashion die met je meebeweegt, letterlijk én figuurlijk.

Credits: Shoeby

Comfort first

De materialen zijn zacht, warm en comfortabel. Denk aan elastieke tailles, stretchy stoffen en aantrekkoorden waardoor alles zich vormt naar jouw lichaam. Of je nu gaat voor de oversized sweater in warme bruintint met varsity artwork (die echt iedereen staat), de lace baseball tee met diepe V-hals en Fred’s persoonlijke nummer 48, of het scuba pak dat aanvoelt als loungewear maar eruitziet als luxury – alles zit lekker én ziet er goed uit.

De Must-Have Items

Een van de highlights zijn de reversible bomber en bodywarmer, waarmee je in één beweging je look verandert. De bodywarmer is teddy- zacht aan de ene kant en sportief-glanzend aan de andere. De bomber heeft een oversized fit, met aan de ene kant een grijs gemêleerde stof met een verrassend plooidetail op de rug, en aan de andere kant roze satijn met een subtiel stitching patroon. Beide jassen zijn voorzien van een zichtbaar label aan de binnenkant – een leuk detail dat gezien mag worden.

Credits: Shoeby

Credits: Shoeby

Van sequin tot vegan leather

Wie wil shinen, grijpt naar de zilveren sequin skirt met vrouwelijke fit en split achter. De sweat dress met volant onderaan heeft datzelfde contrast: comfy van stof, fancy in uitstraling. De scuba cardigan matcht perfect met de strass jogger, en het vegan leren bikerjack geeft je look instant street power. Leren jasjes zijn terug – en dit is er een om te houden.

Don’t miss out!

Vanaf dinsdag 16 september shop je de nieuwe Shoeby x Fred collectie in alle Shoeby-stores en via www.shoeby.nl. De collectie loopt van maat S tot maat 3XL. Onze personal stylists helpen je graag met een look die bij jouw stijl past.

Credits: Shoeby

Over Fred van Leer

De stylist en televisiepersoonlijkheid is al vanaf zijn vijfentwintigste actief in de mode-industrie en is een ondernemer pur sang. Fred is jury lid bij Make up Your mind en presenteert eigen tv- programma’s zoals ‘Say yes to the dress Benelux’ en ‘Alles uit de kast’ op TLC en ‘Drag Race Holland’ op Videoland. Hij trok volle zalen tijdens zijn succesvolle theatershows en zet maar liefst zes keer Ahoy Rotterdam op zijn kop tijdens Fred & Friends.

Volg Fred op Instagram: @fredvanleer