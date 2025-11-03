MR MARVIS bereikt nieuwe duurzaamheidsmijlpaal met GOTS-certificering

Het Amsterdamse herenmodemerk MR MARVIS versterkt zijn duurzaamheidsambities met een GOTS-certificering, die in oktober 2025 officieel is verkregen. De certificering is een nieuwe mijlpaal in de duurzaamheidsstrategie van MR MARVIS. Er zijn al plannen om de productie in lijn te brengen met de nieuwste ecologische en sociale normen.

De lat hoger leggen

De Global Organic Textile Standard (GOTS) is de wereldwijd toonaangevende norm voor de verwerking van textiel van biologische vezels. Deze norm garandeert dat stoffen gemaakt zijn van gecertificeerde biologische vezels en voldoen aan strenge ecologische en sociale eisen gedurende het hele productieproces. Om het GOTS-label te mogen dragen, moet een product voor minstens 70 procent uit biologische vezels bestaan. Daarnaast moet het geproduceerd zijn onder eerlijke en veilige werkomstandigheden en voldoen aan strikte chemische richtlijnen.

Twee derde van de collectie van MR MARVIS bestaat momenteel voor een groot deel uit biologisch katoen. Meer dan twintig procent van de stijlen van het merk krijgt dit jaar het GOTS-label. Dit geldt voor zowel nieuwere items, zoals The Rugby Pullover, als voor vertrouwde favorieten zoals The Classic Chinos. Het merk streeft naar een volledige GOTS-certificering voor alle stijlen van biologisch katoen binnen de komende twee jaar. MR MARVIS en de meeste van zijn leveranciers worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke externe organisaties om de naleving van de strenge GOTS-normen te garanderen.

Als het grootste Nederlandse kledingmerk met een B Corp-certificering bereidt MR MARVIS zich al voor op de hercertificering in 2026. De GOTS-certificering is een extra stap – geen vereiste voor B Corps – die benadrukt hoe MR MARVIS verder gaat dan de standaard door bewuste keuzes te maken die goed zijn voor mens en planeet.

Aafke Tuin, medeoprichtster van MR MARVIS, zegt hierover: “Goed doen is vanaf het begin onderdeel van wie we zijn en blijft de kern van wat we doen. Het behalen van de GOTS-certificering is een belangrijke mijlpaal voor MR MARVIS. Het is bemoedigend om de officiële erkenning te krijgen dat we de goede kant op gaan.”

