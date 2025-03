Omarm elegantie en ultieme vrijheid met de lente/zomer 2025 collectie van MR MARVIS

Het Amsterdamse mannenmodemerk MR MARVIS lanceert zijn lente/zomer 2025 campagne op 16 maart. Een speelse energie die uitnodigt om optimaal van de zomer te genieten staat centraal, genaamd Gentle Mayhem. Een mooie balans tussen traditie en rebellie, stijl en spontaniteit. De lente/zomer 2025 campagne is geïnspireerd door het mediterrane leven en komt tot leven aan de Franse Côte d’Azur, waar elegantie en ultieme vrijheid elkaar ontmoeten. Dit seizoen introduceert MR MARVIS een zomerse broek, twee shorts voor verschillende gelegenheden en meerdere luchtige tops.

The Easy Chinos: Luchtige chino's

The Easy Chinos zijn summer-proof chino’s waarmee je de zomer in stijl doorkomt. Gemaakt van een lichte katoenen twillstof, met koordjes, paspelachterzakken en een wijdere fit voor de juiste look en comfort. Deze luchtige broek kan opgerold worden om een unieke, nonchalante stijl te creëren.

The Short Classics: Verfijnde shorts

The Short Classics zijn onze verfijnde tapered chino shorts van biologisch katoen. Ze zorgen voor een stijlvolle zomerlook als het kwik begint te stijgen en zijn verkrijgbaar in een twillstof van biologisch katoen of denim met een lichte verwassen look. Ze hebben een iets wijdere fit, subtiele bandplooien, een verlengde broekband en bekende MR MARVIS details, zoals de verborgen zak met ritssluiting.

Credits: MR MARVIS

The Short Vacays: Luchtige zomershorts

The Short Vacays zijn soepele, casual zomershorts die perfect zijn om mee te flaneren op het strand. Het summum van out-of-office wordt gemaakt van biologisch katoen en de wijdere fit maakt ze ideaal voor de warmste dagen van het jaar. De kenmerkende MR MARVIS details, zoals de elastische broekband met contrasterende trekkoordjes en de verborgen zak met ritssluiting, maken het ontwerp compleet.

Credits: MR MARVIS

Tijd voor tops

Nu we de kunst van het maken van de perfecte shorts en broeken onder de knie hebben, is het tijd voor tops: truien, polo’s, T-shirts, overhemden en jassen. Dit seizoen introduceren we een groot aantal nieuwe favorieten die onze iconische broeken complementeren, zoals The Midweight Crew, The Buttonless Polo en The Terry Tee. Vertrouwde stijlen zoals The Linen Shirt, The Knitted Polo en The Piqué Tee zijn ook terug in nieuwe variaties. We willen je verder graag kennis laten maken met onze nieuwe jassen, waaronder een optie voor wisselvallige lentedagen – The Iconic Jacket – en zomerse gelegenheden met een smart casual dresscode – The Linen Shacket.

Credits: MR MARVIS