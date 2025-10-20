PME Legend lanceert het vernieuwde American Classic shirt: kwaliteit, comfort en stijl voor elke gelegenheid

PME Legend introduceert de vernieuwde versie van het iconische American Classic shirt, een veelzijdig item dat de ideale aanvulling vormt op de kledingkast van elke man. Dit overhemd is perfect te combineren met chino’s, jeans of cargobroeken en is daarmee geschikt voor zowel geklede als casual looks. Of je het nu draagt voor een zakelijke gelegenheid of een casual moment, het American Classic shirt is de ideale keuze voor elke situatie, want het is er in bijna elke denkbare kleur.

Het American Classic shirt is gemaakt van een lichtgewicht stof met een zachte finish en heeft een speciale heritage wassing die zorgt voor een authentieke, ingedragen uitstraling. Het biedt het comfort van een item dat je keer op keer wilt dragen, maar met de hoogwaardige kwaliteit van een nieuw kledingstuk. De kenmerkende details van het shirt benadrukken de stijl en het vakmanschap waar PME Legend om bekend staat en versterken het merk dat is geïnspireerd op de avontuurlijke wereld van de cargopiloot.

Credits: PME Legend

PME Legend staat voor functionele kleding met een stoer design. Het American Classic shirt is een perfect voorbeeld van deze filosofie. Het combineert het beste van stijl, functionaliteit en comfort.

Met het vernieuwde American Classic shirt blijft PME Legend trouw aan zijn merkidentiteit: stoere, betrouwbare kleding die zowel functioneel als comfortabel is en perfect aansluit bij de veelzijdige levensstijl van de moderne man.

Het American Classic shirt wordt aangeboden in 4 never-out-of-stock kleuren (wit, lichtblauw, donkerblauw en groen) en in 10 seasonal kleuren. Het is verkrijgbaar voor € 79,99, zowel via PME-legend.com als bij geselecteerde retailers.