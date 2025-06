Shoeby SS25: Elevated Classics

Shoeby lanceert Elevated Classics – dé ultieme capsule collectie voor SS’25. Het is tijd om je garderobe summerproof te maken. Elevated Classics – een capsule vol krachtige silhouetten, rijke stoffen en onverwachte details. De collectie bestaat uit 12 statement pieces die allesbehalve basic zijn. Luxury meets sporty meets feminine. De collectie is vanaf donderdag 12 juni verkrijgbaar in alle Shoeby-stores en online via de website.

De collectie draait om krachtige contrasten en vernieuwde klassiekers. Donkerblauw en zwart zijn belangrijke kleuren bij deze capsule, maar met een onverwacht frisse twist, perfect voor de zomer. Van jacquard denim jurkjes tot oversized blouses en sophisticated tailoring: dit zijn items die elke look upgraden.

Lace like you’ve never seen it before

Italiaanse kant vormt de rode draad van deze capsule, maar dan wel the Shoeby Way. Kant verwerkt in een baseball shirt? Check. Een lace-detail in een sporty short-suit? Dubbel check. De mix van kant met satijn en casual materialen geeft elk item een onverwacht contrast – precies wat je van Shoeby mag verwachten.

SS25. Credits: Shoeby

Subtiele pops & statement details

Waar kleur subtiel is ingezet, maakt cherry red het verschil. Deze krachtige popkleur komt terug in artworks op oversized tees. It’s all in the details – van gouden knopen op een gilet tot bloemvormige jacquardprints in denim. Elk item is een mix van tailoring en streetstyle. Sophisticated? Zeker weten. Maar ook easy to wear, every day.

Upgrade your classics

Sporty side stripes op een pinstripe pants, een gilet met gouden buttons, embellished tees met een luxe touch – dit zijn je nieuwe essentials. De fits variëren van boxy en oversized tot vrouwelijk en verfijnd. Je stijlt ze los of in set of juist een hak en clutch voor een chique avondlook.

SS25. Credits: Shoeby

Mark your calendar

De Elevated Classics Collection is vanaf donderdag 12 juni exclusief verkrijgbaar in Shoeby-stores en via shoeby.nl. Maten lopen van XS t/m XXL. Hulp nodig bij het stylen? Onze personal stylists staan klaar in de Shoeby-stores – gratis, persoonlijk en altijd met een scherp oog voor jouw unieke stijl. Together we find the perfect you.