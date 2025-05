Shoeby: Studio collectie

Shoeby lanceert dit voorjaar opnieuw een exclusieve Studio collectie – en dat voor de tweede keer. Na het succes van de eerste editie, staat ook deze capsule volledig in het teken van sophisticated street style with a popular twist, high-end materialen en uitgesproken designs. Deze collectie ademt lente: fris, clean, eigentijds en elegant. Maak kennis met Shoeby Studio SS’25.

Hoewel Shoeby het hele jaar door bekendstaat om collecties van hoge kwaliteit, tilt het modemerk het niveau dit voorjaar naar een hoger niveau. De collectie is nóg exclusiever, nóg verfijnder – alsof je zo van de catwalk stapt. Het designteam doorkruiste opnieuw (mode)stad en land en liet zich inspireren door internationale trends, silhouetten en catwalkshows. Het resultaat? Een uitgebalanceerde capsule collectie die minimalisme en luxe moeiteloos combineert – elk item ontworpen met oog voor detail, vakmanschap en dat onmiskenbare Shoeby handschrift.

Statement pieces with luxury details

Net als de voorgaande Studio collectie, bestaat deze collectie uit zorgvuldig samengestelde pieces – dit keer 17 stuks én vier unieke accessoires – ontworpen om moeiteloos met elkaar te combineren. Elk item vertelt zijn eigen verhaal door bijzondere silhouetten, verfijnde details en hoogwaardige stoffen. Denk aan boterzachte tinten, wit-op-wit lagen en een krachtige zebra print als terugkerend statement.

Credits: Shoeby

Bold contrast

Zeg je Shoeby, dan zeg je bold contrasts. Sporty meets chic, extravagant meets effortless – deze Studio collectie mixt moeiteloos iconische silhouetten met een verfijnde styling twist. Van de egg shape blazer en bow blouse tot een ballonvormige sequin skirt: met ieder item maak jij een statement. De zebra print – dit seizoen een Shoeby signature – krijgt een high fashion make-over en vormt een rode draad door deze collectie.

De hourglass fits in onder andere het gilet en de bow blouse zorgen voor een gedefinieerde taille. De barel fit denim geeft een casual sporty touch, perfect voor overdag én avond. Zelfs de accessoires zijn ontworpen om te verrassen – van chunky embellishments tot een glamoureuze mix van goud en zilver. Elk item is op zichzelf een eyecatcher, maar samen vormen ze een collectie die net zo veelzijdig is als jij.

Mark your calendar

De exclusieve Shoeby Studio collectie is vanaf donderdag 1 mei verkrijgbaar in Shoeby-stores en online. De maten variëren van XS tot en met XXL. Heb je hulp nodig bij het stylen van de items op jouw wishlist? In verschillende Shoeby-stores staan personal stylists voor je klaar met fijne tips en eerlijk advies tijdens een een-op-een styling sessie; gratis en voor niets!