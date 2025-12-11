Shoeby Ultimate Styling Stop: 13 December Stationsplein Utrecht

Op zaterdag 13 december laat Shoeby het Stationsplein in Utrecht bruisen van energie met de Ultimate Styling Stop: een gratis pop-up experience waar bezoekers een van de 250 gratis customized blazers kunnen bemachtigen, óf kans maken op een volledige live glow-up. Het wordt een styling experience waar fun, zelfvertrouwen en fashion samenkomen, midden in de stad.

Tussen 10.00 en 18.00 uur staat Shoeby’s stylingteam voor de ingang van Hoog Catharijne klaar om voorbijgangers een moment te geven dat verder gaat dan mode alleen. 250 bezoekers ontvangen een iconische bruine blazer, die ter plekke door Shoeby’s stylists wordt gecustomized tot een uniek statement piece. Tegelijkertijd maakt iedereen in de rij kans om geselecteerd te worden voor een live glow-up (inclusief gratis nieuwe outfit!) gevolgd door een billboard moment waar je in één klap ziet én voelt wat de juiste styling met je kan doen.

Credits: Shoeby

Credits: Shoeby

Styling draait bij Shoeby nooit alleen maar om de juiste kleding. Het gaat om het gevoel wat iemand krijgt. Die spark. Het moment waarop je denkt: yes, dit ben ik. Dit is zelfs bewezen met wetenschappelijk onderzoek, hieruit blijkt dat personal styling bij Shoeby invloed heeft op het zelfvertrouwen en geluksgevoel van de klanten. Dat noemen we het Shoeby Effect. Tijdens de Ultimate Styling Stop brengt Shoeby dat effect tot leven: spontaan, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.