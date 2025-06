We zouden allemaal graag meer tijd in de natuur doorbrengen, maar in de moderne wereld is dat niet altijd haalbaar. Daarom introduceert sloggi voor lente/zomer 2026 het next best thing: sloggi ZERO Feel Pure. Met onzichtbaar comfort en zachte feel-good stoffen geeft deze collectie je het gevoel dat er niets tussen jouw huid en de wereld om je heen zit.

De nieuwste toevoeging aan de sloggi ZERO Feel-familie is gemaakt van soepel bewegende, natuurlijk aanvoelende stoffen met TENCEL™ modalvezels en de kenmerkende ZERO Feel 360° stretch. Het resultaat is een licht, zacht en naadloos gevoel dat de hele dag blijft, zonder irritatie.

Met een uitgebreid matenbereik en minimalistische, moderne stijlen die hun vorm behouden, biedt sloggi ZERO Feel Pure een kalme, natuurlijke verbinding met jezelf, precies wat we allemaal nodig hebben.

Credits: sloggi

Naast vertrouwde favorieten als de String, Hipster, High Leg en Soft Bra, introduceert deze collectie ook de THE UP by sloggi Push-Up Bra: een nieuw silhouet binnen ZERO Feel dat een natuurlijke lift en flatterende vorm biedt, volledig draadloos.

Net als alle producten uit de sloggi ZERO Feel-collectie is sloggi ZERO Feel Pure onzichtbaar onder kleding, bijna alsof je niets draagt. Verkrijgbaar in klassiek zwart, zijdewit, nostalgisch bruin en de onweerstaanbare seizoenskleur Blue Coral.

Alle nieuw gelanceerde sloggi SS26-producten zijn gecertificeerd, gelicenseerd of vervaardigd uit gerecyclede vezels, wat aantoont dat wij voldoen aan hoge duurzaamheidsnormen.