Steve Madden: FW25

Een gedurfde samensmelting van klassieke invloeden, rebelse twists en functionele mode. Steve Madden lapt dit najaar de regels aan diens gehakte laarzen. Dit seizoen draait alles om het ownen van je look, het verleggen van grenzen en hoofden doen omdraaien.

The Country Club

Vergeet de brave country club. Ruiterlaarzen met een scherpe snit, cleane mocassins die zeggen “don’t mess with me” en duffeltassen die meer aankunnen dan alleen een weekendje weg. Denk: luxe materialen zoals tartan, tweed en suède, gecombineerd met aardetinten en stoere details zoals horsebit- afwerkingen. Heritage, maar dan met attitude.

Credits: Steve Madden

Oxford Grunge

Voor wie graag buiten de lijntjes kleurt. Oxford Grunge mixt een klassieke preppy stijl met een rebelse twist. Chunky Oxfords, platform creepers en combat boots met studs geven een nieuwe dimensie aan school-uniform chic.

Free Styler

Beweging, snelheid, energie. Sneakers geïnspireerd op boksen, atletiek en taekwondo zorgen voor comfort en veelzijdigheid. Denk aan klittenbandsluitingen, anti-slipzolen en gewatteerde details. Voor hen die niet stilstaan.

Vintage Allure

Klassiek, maar nooit saai. Vintage Allure brengt het beste van de jaren ’50 tot ’80 terug met een moderne twist. Lage blokhakken, kitten heels en croco-texturen zorgen voor tijdloze elegantie, terwijl slouch boots en gevlochten leren tassen het geheel afmaken. Retro vibes met een edge.

Sheer Seduction

Glamour, drama en glitter. Denk: hakken met kristallen, ballerina’s met tule en fonkelende steentjes. Perfect voor het feestseizoen of een glam night out. Own je look. Maak een statement. Hiermee maak je een entree.

