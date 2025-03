Steve Madden x Antwerp Avenue: Gedurfde mode en ambitie in een limited-edition samenwerking

Steve Madden, het iconische Amerikaanse modemerk bekend om zijn trendsettende schoenen en compromisloze stijl, bundelt zijn krachten met Antwerp Avenue, het Belgische merk dat zelfvertrouwen en zelfexpressie uitstraalt. Samen introduceren ze de Wild At Heart telefoonhoesjes, een collectie ontworpen voor dromers, doeners en stijliconen van morgen.

Sinds het begin in 1990, toen Steve Madden startte met slechts $1.100 en een visie, is het merk uitgegroeid tot een wereldwijd mode-imperium, synoniem met edgy, urban-chic designs. Antwerp Avenue, met zijn missie om individuen wereldwijd te inspireren, is een perfecte aanvulling op deze spirit.

Steve Madden X Antwerp Avenue Credits: Steve Madden

Wild at Heart: Omarm je innerlijke Mob-wife

De Wild At Heart collectie is waar mode en attitude samenkomen - een mix van de gedurfde esthetiek van Antwerp Avenue met Steve Maddens kenmerkende rock-'n-roll energie en urban edge. De collectie beperkt zich niet tot statement schoenen; het bevat ook bijpassende telefoonhoesjes, want zelfvertrouwen zit in de details. Edgy designs, dierenprints en western details overal. Ballerina's met studs, luipaard enkellaarsjes en zebraprint tassen zijn slechts enkele van de opvallende items die deel uitmaken van deze krachtige collectie. Wild at Heart draait om het omarmen van je innerlijke rebel en het maken van een krachtig modestatement.

Steve Madden X Antwerp Avenue Credits: Steve Madden

