Triumph AW26: 140 jaar expertise en dit seizoen voelt als een frisse start

Al decennialang werd lingerie vooral bekeken door de lens van uiterlijk. Hoe het hoort te zitten. Hoe je eruit zou moeten zien. Zelfs nu er meer aandacht is voor inclusiviteit bleef dat gevoel hangen. Tijd om de spotlight te verplaatsen. Dit najaar draait Triumph het beeld om. Niet langer: hoe ziet lingerie eruit op een vrouw? Maar vooral: hoe voelt ze zich erin. Want dát is waar het eigenlijk om draait.

In AW26 zet het merk een frisse stap. Bewegingsvrijheid, zachtheid en zelfvertrouwen staan centraal. Elk ontwerp volgt het lichaam in plaats van andersom. Alsof het met je meeleeft.

FW26. Credits: Triumph

Triumph viert ondertussen 140 jaar lingeriegeschiedenis en dat voel je. Het erfgoed is er, maar het seizoen heeft alles van een nieuwe start. Een ontwerpvisie waar emotie, vrouwelijkheid en modern gemak hand in hand gaan. Mooie stoffen, slimme details en vooral stukken die je aantrekt en vanzelf vergeet omdat ze precies doen wat ze moeten doen.

De nieuwe collectie voelt zachter en vloeiender, met lijnen die de natuurlijke vormen volgen. Transparante details en stevigere delen spelen met contrast en bewegen soepel met de huid mee. Kant krijgt een frisse interpretatie. Minder frêle, meer kracht. Modern, eigentijds en verrassend sterk.

Ook schouders komen in de schijnwerpers. Bandjes zijn niet langer bijzaak. Ze mogen gezien worden met versieringen en statements die je outfit net iets extra’s geven. Sweetheart halslijnen benadrukken de buste subtiel en elegant.

“Het begint altijd bij vrouwen,” vertelt Global Head of Design Tamsin Artus. Hun verhalen, levens en lichaamsgevoel zijn het startpunt. Die inzichten worden vertaald naar ontwerpen die mooi zijn en vooral goed voelen. Of het nu gaat om everyday basics of showpieces voor bijzondere momenten.

De kleurkaart is geïnspireerd op make-up. Denk aan zachte nudetinten als basis, aangevuld met lipstickrood, oogschaduwachtige tinten en later in het seizoen glitter voor de feestdagen. Een speelse knipoog zonder te schreeuwen.

Belangrijk: Triumph snoeit slim in het aanbod maar geeft vrouwen juist meer keuze doordat favoriete fits in meerdere stijlen terugkomen. De collectie als geheel is logischer, duidelijker en makkelijker te navigeren. Je ziet in één oogopslag wat jouw stijl is.

FW26. Credits: Triumph

FW26. Credits: Triumph

AW26 voelt als een garderobe op zichzelf waarin lingerie en loungewear in elkaar overlopen. Van elke dag tot ultieme verleiding. En als je 140 jaar lang naar vrouwen hebt geluisterd weet je wat telt.

Dit seizoen markeert dan ook een nieuw hoofdstuk. Een waarbij lingerie niet alleen mooi staat maar vooral klopt met hoe je je wilt voelen. Want als je je goed voelt, straal je vanzelf.