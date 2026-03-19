'Unfiltered You': Met de SS26-collectie maakt STEVE MADDEN een statement voor persoonlijkheid en een gedurfde stijl

Stijl is niet bedoeld om perfect te zijn. Het is bedoeld om echt te zijn. Een beetje edgy. Een beetje luid. Een beetje rebels. En soms precies het tegenovergestelde van wat wordt verwacht.

In een wereld vol filters, perfecte beelden en geënsceneerde versies van onszelf, groeit het verlangen naar individualiteit. Naar persoonlijkheid. Naar een stijl die niet is aangepast, maar een statement maakt.

Met de Lente/Zomer 2026-campagne "UNFILTERED YOU" roept STEVE MADDEN precies daartoe op: laat jezelf zien. Zonder filters. Zonder perfectie. Zonder compromissen. Een beweging voor attitude, voor zelfvertrouwen en voor mensen die hun eigen verhaal leven – luid, fearless en unapologetic.

Beeld: Steve Madden

UNFILTERED YOU viert mensen die hun eigen weg gaan, hun eigen ritme bepalen en zich niet laten definiëren door verwachtingen. Een collectie vol statement-stijlen met attitude – gemaakt voor looks die moeiteloos wisselen tussen casual en bold en precies deze spirit belichamen: zelfbepaald, ongecompliceerd en vol persoonlijkheid.

De BISCOTTI-R sneaker is voor iedereen die zijn eigen weg gaat en geen regels nodig heeft. Retro-vibes komen samen met gedurfde contrasten en een smalle skinny-zool die momenteel overal het gesprek van de dag is.

Beeld: Steve Madden

Een trend met attitude en typisch STEVE MADDEN: zelfbewust, een beetje rebels en altijd een stap voor. De sneaker is gemaakt voor stijlen die zich niet willen vastleggen, maar met je meegaan, waar je dag je ook brengt. Ongefilterd, spontaan en altijd precies de vibe die je op dat moment voelt.

Soms zijn er niet veel woorden nodig, alleen een statement. Duidelijke lijnen, opvallende zwart-witcontrasten en een slank, minimalistisch silhouet maken de ABBI-SM sneaker tot een moderne skinny sneaker met een statement-karakter. Minimalistisch in ontwerp, krachtig in uitstraling – voor iedereen die zijn stijl niet hoeft uit te leggen. Persoonlijkheid toont zich immers vaak in de meest pure vormen. De ABBI-SM staat voor een nieuwe, slankere sneaker-esthetiek die lichtheid combineert met attitude. Streetstyle die je verhaal bij elke stap begeleidt: eerlijk, direct en volledig zonder filter – helemaal in de geest van Unfiltered You.

Beeld: Steve Madden

Voor momenten die om een statement vragen. Elegantie en zelfvertrouwen komen samen in een silhouet met onmiddellijke aanwezigheid. Met AJAY ontstaat een stijl die kracht en zelfvertrouwen combineert. Een schoen voor momenten waarop je niet alleen een ruimte binnenkomt, maar deze volledig voor je inneemt.

Soms zit de grootste impact in eenvoud. Strak, helder en met precies de juiste hoeveelheid elegantie, balanceert TRACIE tussen minimalistisch en statement. De kitten heel maakt momenteel een comeback – opnieuw geïnterpreteerd en ver verwijderd van zijn vroegere speelse clichés. In plaats van alleen met jurken en rokken, wordt hij nu gedurfd gecombineerd met cargobroeken, wijde broeken of capri shorts. Een schoen die zich moeiteloos in elke look integreert en daarbij toch nooit over het hoofd wordt gezien.

Beeld: Steve Madden

Ook casual kan karakter hebben. Ontspannen vormen, gedurfde details en precies die nonchalante coolness die een look onmiddellijk speciaal maakt. Clogs en loafers behoren tot de key-pieces van het seizoen – opnieuw geïnterpreteerd en gestyled ergens tussen moeiteloze streetstyle en trendy tailoring.

Beeld: Steve Madden

Met stijlen als ATTICUS en KAPTURE vat STEVE MADDEN precies deze vibe samen. Chunky clogs ontmoeten een preppy loafer-attitude. Casual, maar met een statement. Precies de look voor dagen waarop je stijl vanzelfsprekend voor zich spreekt.

Van sneakers en muiltjes tot sandalen, combineert STEVE MADDEN casual coolness met een duidelijke attitude. Designs die zich aan elke stijl aanpassen en juist daarom zo individueel zijn.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool. FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.