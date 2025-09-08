Van vrije tijd tot kantoor: Met Steve Madden naar de "Country Club" en "Back to Business" in herfst 2025

Nieuw seizoen, nieuwe stijlen van STEVE MADDEN – en wel voor elke gelegenheid, elk moment, elke look. De collecties voor herfst/winter 2025 combineren stad en platteland, business en vrije tijd, evenals elegantie en nonchalance.

Country Club – geïnspireerd door het platteland

De "Country Club" collectie van STEVE MADDEN weerspiegelt het herfstgevoel in de natuur, maar staat net zo goed bij een wandeling in de stad als bij een weekendje weg op het platteland. Tijdloze silhouetten zoals knielaarzen met smalle schacht en elegante hak, enkellaarsjes met blokhak en platte boots worden aangevuld met slouchy schoudertassen en ruime shoppers – vervaardigd uit luxueus veloursleer of karakteristiek leer, en afgewerkt met goudkleurige details, geïnspireerd door de paardensport. Alles in kleuren waar je in de herfst naar uitkijkt: kastanje- en chocoladebruin, wijnrood en zwart.

Back to Business – met een individuele look

Van het platteland gaat het met STEVE MADDEN rechtstreeks naar de stad, of beter gezegd: naar kantoor. De "Back to Business" collectie combineert kantoor-dresscodes met de lichtheid van alledag. Comfortabel en met heel veel zin in mode en nieuwe trends. Elke stijl is ontworpen om de persoonlijke look een individuele touch te geven. De selectie is dan ook zeer divers – van sandalen met houten hak in boho-look en sneakers van veloursleer in retro-design tot mules met dierenprints en gevlochten leren tassen en elegante loafers, leren laarzen en slingbacks. Plus een bijzondere trend comeback: de iconische wedge sneakers met klittenband.

