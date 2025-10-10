Londen Flagship Store bereikt Top 3 bij MR MARVIS

Het in Amsterdam gevestigde herenmodemerk MR MARVIS viert de eerste maand op King’s Road in Londen. Sinds de opening in september staat de 20ste winkel van het merk al in de top drie van best presterende winkelvestigingen van MR MARVIS. De recente opening in Londen markeert een belangrijke mijlpaal in de internationale groei van het bedrijf en effent het pad voor verdere expansie in Londen en het Verenigd Koninkrijk.

Chelsea Calling

Met een klantenbasis sinds 2017, waaronder enkele van de meest prominente families in het Verenigd Koninkrijk, brengt MR MARVIS zijn producten en waarden dichter bij zijn klanten met een fysieke winkel in het hart van een stijlvolle en veeleisende gemeenschap. De nieuwe flagship store van MR MARVIS bevindt zich in Chelsea – een van de bekendste winkelwijken van de hoofdstad en begeerde buurten. Ooit het domein van iconische modeontwerpers zoals Vivienne Westwood en Mary Quant, is King’s Road tegenwoordig een symbool van creativiteit, individualiteit en stijl – perfect afgestemd op het ethos van het merk. Met 20 winkels in Nederland, België en Duitsland heeft de Londense flagship store – de eerste buiten continentaal Europa – zich al gevestigd in de top drie van best presterende locaties. Klanten hebben laten weten hoe verheugd ze zijn eindelijk de collectie persoonlijk te kunnen ontdekken.

“Een zorgvuldige analyse van klantgegevens toonde aan dat er grote vraag was vanuit de wijk Chelsea in Londen. Hierdoor werd King’s Road, bekend om zijn uitnodigende kleding- en lifestyle-winkels, de ideale locatie voor onze nieuwe winkel.” – Richelle, Retail Director

“Londen markeert een belangrijke mijlpaal voor ons merk: als je het daar waar kunt maken, kun je het overal maken – London Edition. Ik ben erg blij te kunnen melden dat de resultaten tot nu toe veelbelovend zijn.” – Steven Vrendenbarg, medeoprichter

The perfect Fit

Het pand, voorheen een café, is volledig gerenoveerd om de unieke esthetiek van MR MARVIS te weerspiegelen. Dat is niet onopgemerkt gebleven: zowel buurtbedrijven als voorbijgangers roemen regelmatig het verzorgde uiterlijk. MR MARVIS heeft zijn karakteristieke signatuur doorgevoerd in de flagship store, met een kenmerkende lichtblauwe winkelgevel en robuuste eiken kozijnen, fraai vormgegeven etalages met de iconische broeken en tops van het merk, en opvallende fotografie uit de nieuwste campagne gefotografeerd aan het Comomeer in Italië en in St. Moritz in Zwitserland. Bezoekers worden verwelkomd met premium koffie en verfrissingen – een natuurlijk onderdeel van de MR MARVIS-ontvangst. Daarnaast staan de in-store stylisten altijd klaar om klanten te begeleiden en hun winkelervaring te versterken: door te helpen de perfecte pasvorm te vinden, de voordelen van verschillende stoffen te verklaren en stylingtips te geven.