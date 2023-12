Online moderetailer Perfectly Basics versterkt groeistrategie met SCAYLE enterprise shopsysteem

Online moderetailer Perfectly Basics (PB) gaat een samenwerking aan met SCAYLE, de leverancier van het SaaS enterprise shopsysteem. Met het headless shopsysteem kiest PB voor schaalbare technologie om toekomstige groei te faciliteren. Partners ACA en rb2 verzorgen de integratie, wat moet resulteren in een betere shopervaring voor de consument. Naar verwachting is de implementatie in de zomer van 2024 afgerond.

Perfectly Basics, oftewel PB, is al meer dan 17 jaar een begrip in de fashionbranche. Sinds de start draait bij PB alles om het opbouwen van een tijdloze garderobe. Kledingstukken die lang meegaan en altijd relevant blijven. Dat geldt niet voor de huidige technologische motor achter het bedrijf. Na jaren van groei is PB het maatwerkplatform letterlijk ontgroeid. In deze dynamische tijden waarin de technologie talloze mogelijkheden biedt, is dit het juiste moment om te replatformen.

Technisch replatform valt samen met rebranding naar PB

PB heeft zich jaren geleden al toegelegd op vooruitstrevende in-house tech-ontwikkeling. Dit resulteerde onder andere in de totstandkoming van een AI-gedreven beeldverwerker genaamd Teun.io. Na jaren van groei, een recente verdubbeling van de magazijnoppervlakte, en een interne herstructurering, is het technisch replatformen de enige juiste keuze. Zowel de gehele front- als backend gaan op de schop, waardoor dit volgens Perfectly Basics een goed moment is om officieel te rebranden naar PB.nl.

PB slaat de handen ineen met SCAYLE voor meer wendbaarheid

PB kiest de technologische motor achter de About You online fashion store als nieuw shopmanagement systeem: SCAYLE. Daarmee beschikt PB direct over het state-of-the-art headless shopsysteem, met uitgebreide ingebouwde functionaliteit, dat speciaal is ingericht op de behoeften van merken en retailers binnen de fashion- en lifestyle-branche.

Een groot team van ontwikkelaars heeft de veelzijdige functionaliteit tot in detail getest, wat PB veel vertrouwen geeft in het partnership en een snelle live-gang. Door te kiezen voor SCAYLE als headless e-commerce technologie met een moderne API-first architectuur kan PB beter inspelen op de huidige verwachtingen van de consument. Daarnaast ondersteunt deze schaalbare technologie de toekomstige groeiambities van PB.

Evert Hemelaar, Country Manager Benelux van SCAYLE: “Met onze commerce engine maakt PB gebruik van direct beschikbare SaaS-technologie, waardoor zij sneller groeikansen benutten. Met de veelzijdige functionaliteit van onze technologie versnelt PB innovatie en speelt het flexibeler in op veranderingen in de markt. Dit geeft PB de wendbaarheid die zo belangrijk is in deze uitdagende sector.”

Evert Hemelaar, Country Manager Benelux van SCAYLE Credits: Perfectly Basics

Fashion XPRT software voor naadloze integratie

De opzet van PB’s gemoderniseerde e-commerce architectuur begint bij een nieuw ERP-systeem. PB stapt over op de Fashion XPRT software van ACA, die is gebaseerd op het krachtige Microsoft-platform voor een naadloze integratie. ACA biedt toegang tot een geavanceerd financieel-, rapportage- en voorraadsysteem. Dit is overigens voor ACA net zo’n grote uitdaging als voor PB, gezien de webshop de eerste is die volledig vertrouwt op ACA’s nieuwe 365-graden webversie.

rb2 begeleidt PB bij implementatie en configuratie

Deze tweedelige overstap vraagt om kundige begeleiding van een implementatie- en configuratiepartner die de wensen van PB begrijpt. Dat heeft PB gevonden in de vorm van rb2. De ontwikkelaars van het internationaal georiënteerde, maar uit Purmerend afkomstige bedrijf, ondersteunen PB bij de integratie van de verschillende nieuwe SaaS-oplossingen. Daarnaast bouwen zij de nieuwe front-end van de webshop en koppelen ze deze met de SCAYLE back-end.

Verbeterde shopervaring

Door de samenwerking met SCAYLE, ACA en rb2 shopt de consument vanaf de zomer van 2024 op een volledig gerestyled PB.nl. De kenmerkende PB-stijl wordt behouden, maar wordt aangevuld met verbeterde navigatie- en filteropties en een nog persoonlijkere benadering.

Peter Blaas-Van den Beemt, oprichter en CTO van PB: “Sinds 2006 streven wij - Peter en Birgit - naar een persoonlijke aanpak met een uniek aanbod en een hoog serviceniveau. In samenwerking met SCAYLE wordt onze droom nu werkelijkheid om ook de online shopomgeving persoonlijker en flexibeler te maken. Het wordt een uitdagende tijd, maar we gaan dit traject vol energie aan en kijken uit naar de mijlpalen die we samen met onze partners en ons team zullen bereiken.”

Peter Blaas-Van den Beemt, oprichter en CTO van PB Credits: Perfectly Basics