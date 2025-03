Shoeby blijft groeien: twee nieuwe winkels openen dit voorjaar in Arnhem en Almelo

Shoeby blijft haar winkelnetwerk uitbreiden en opent in april twee nieuwe stores. Op 4 april openen de deuren van Shoeby Arnhem Kronenburg, gevolgd door de feestelijke opening van Shoeby Almelo Centrum op 11 april. Vanaf nu staan ook daar de qualified personal stylists klaar om klanten te inspireren.

Unieke winkelbeleving met

persoonlijke service In Arnhem wordt een Women & Kids store geopend en in Almelo opent een Women & Girls store. Met de opening van onze nieuwe stores in Arnhem en Almelo onderstrepen we bij Shoeby opnieuw onze visie op persoonlijke service en unieke winkelervaring. Fysieke winkels blijven een cruciale rol spelen, zelfs in een tijd waarin online shoppen steeds populairder wordt. Onze stores zijn plekken waar klanten niet alleen de nieuwste collecties ontdekken, maar ook stylingadvies op maat krijgen van onze personal stylists. Die persoonlijke aandacht en inspiratie maken Shoeby uniek en zorgen ervoor dat iedere klant met een zelfverzekerd gevoel de deur uitgaat.

Credits: Shoeby

Onderzoek bewijst het: personal styling

maakt gelukkiger! Shoeby eigenaar en Chief Creative Officer Jill van Deursen: “Bij Shoeby zien we elke dag hoe de juiste kleding positieve invloed heeft op hoe mensen zich voelen. Wij helpen mensen hier dagelijks mee. Wij noemen dit zelf het Shoeby- effect! Op ons verzoek heeft onderzoeksbureau de Validators wetenschappelijk onderzoek gedaan om die impact objectief te meten. Dit deden zij met de hulp van onder andere de speciale emotionflow technologie. De resultaten bevestigen waar wij in geloven: personal styling helpt mensen niet alleen om er goed uit te zien, maar vooral om zich zelfverzekerder en gelukkiger te voelen. Dit motiveert ons om klanten nog beter te helpen bij het vinden van hun eigen stijl, ook op deze twee nieuwe locaties!”

Voortdurende expansie

De afgelopen jaren heeft Shoeby met succes winkels geopend in onder andere Doetinchem, Middelburg en The Mall of the Netherlands. De strategie om naast lokale buurten ook uit te breiden naar grotere stadskernen blijkt succesvol. Shoeby blijft dan ook actief op zoek naar nieuwe locaties om haar fashion-concept en personal styling experience verder uit te breiden. Met deze openingen staat de teller op 235 winkels verspreid over heel Nederland.

Feestelijke openingen

Shoeby viert de opening van deze twee nieuwe stores met speciale acties, verrassingen en volop fashion-inspiratie. Geintereseerde zijn van harte uitgenodigd om de feestelijke openingen bij te wonen en de Shoeby-winkelervaring zelf te beleven.