Shoeby opent dit najaar twee nieuwe winkels in Noordwijk en Zutphen

Shoeby breidt haar winkelnetwerk verder uit en verwelkomt dit najaar klanten in twee nieuwe vestigingen. Op 17 september opent Shoeby de deuren in Noordwijk, gevolgd door de feestelijke opening van Zutphen op 10 oktober. Met deze uitbreiding brengt Shoeby nog meer fashion lovers kennis van de kenmerkende sophisticated streetstyle with a popular twist. De nieuwe winkels bieden een persoonlijke en inspirerende winkelbeleving, waarmee Shoeby haar strategie om dicht bij de klant aanwezig te zijn combineert met een sterk online bereik.

Credits: Shoeby

Unieke winkelbeleving op maat

Elke nieuwe Shoeby-store heeft een eigen focus. In Noordwijk opent een Dames & Kids store, perfect voor vrouwen en kinderen die op zoek zijn naar trendy en toegankelijke mode. In Zutphen wordt een Dames & Meisjes store geopend, waar vrouwen en jonge meiden samen kunnen genieten van een inspirerende shoppingervaring.

Credits: Shoeby

Met de opening van onze nieuwe winkels in Noordwijk en Zutphen onderstreept Shoeby opnieuw haar visie op persoonlijke service en modebeleving. Fysieke winkels blijven een cruciale rol spelen, ook in een tijd waarin online shoppen steeds populairder wordt. Onze stores zijn plekken waar klanten niet alleen de nieuwste collecties ontdekken, maar ook stylingadvies op maat krijgen van onze personal stylists. Die persoonlijke aandacht en inspiratie maken Shoeby uniek en zorgen ervoor dat iedere klant met een zelfverzekerd gevoel de deur uitgaat.

Credits: Shoeby

Voortdurende expansie

De afgelopen jaren heeft Shoeby met succes winkels geopend in onder andere Utrecht, Bergen op Zoom en The Mall of the Netherlands. De strategie om naast lokale buurten ook uit te breiden naar grotere stadskernen blijkt succesvol. Shoeby blijft dan ook actief op zoek naar nieuwe locaties om haar fashion-concept en personal styling experience verder uit te breiden. Met deze openingen staat de teller op 235 winkels verspreid over heel Nederland.

Credits: Shoeby

Feestelijke openingen

Shoeby viert de opening van deze twee nieuwe stores met speciale acties, verrassingen en volop fashion-inspiratie. De pers is van harte uitgenodigd om de feestelijke openingen bij te wonen en de Shoeby-winkelervaring zelf te beleven.