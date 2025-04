Winkelnetwerk MR MARVIS breidt verder uit in binnen- en buitenland

In het eerste kwartaal van 2025 heeft MR MARVIS nieuwe winkels in Hamburg, Leiden en Amsterdam geopend. Het plan is om tegen het einde van dit jaar 25 winkels te openen.

“We beginnen het jaar zoals we het vorige hebben afgesloten: met het openen van nieuwe winkels. In het eerste kwartaal van 2025 openden we drie unieke vestigingen en het volgende internationale avontuur staat al gepland – can’t wait!”, aldus Steven Vrendenbarg, medeoprichter van MR MARVIS.

Havenstad Hamburg

De nieuwe flagshipstore van MR MARVIS in de zogenaamde ‘tweede stad’ van Duitsland is de derde die in dit land, na München (2023) en Düsseldorf (2024), is geopend. Door zich te vestigen in Hamburg breidt MR MARVIS zijn aanwezigheid in Duitsland verder uit – een belangrijke focus binnen de bredere expansiestrategie. De nieuwe flagshipstore bevindt zich in het Passagenviertel winkelgebied, op Hohe Bleichen 11. Hamburg is de afgelopen jaren een hub voor bewuste mode en innovatie geworden. Dit past heel goed bij de strategische doelen en culturele waarden van het merk en is daarmee de ideale plek voor MR MARVIS om zich te vestigen.

Credits: MR MARVIS

Levendig Leiden

MR MARVIS heeft net de sleutels gekregen van zijn recent geopende winkel in het centrum van sleutelstad Leiden. De nieuwe locatie ligt aan de bruisende Aalmarkt, op nummer 8A. De winkel is een kleurrijke oase met uitzicht op een historische gracht, met elegante interieurelementen van eikenhout en hoge ramen die veel natuurlijk licht binnenlaten. Een ervan toont MR MARVIS beelden van de recente campagne aan de Côte d’Azur. De Leidse winkel is gelijkvloers en heeft iPads bij de paskamers waarmee klanten alle beschikbare kleuren en maten kunnen bekijken. In lijn met de duurzame visie van MR MARVIS, dient een ongebruikt meubel uit de Amsterdamse winkel nu als kassa – de perfecte combinatie van duurzaamheid en gebruiksgemak.

Credits: MR MARVIS

Pop-up Amsterdam

De nieuwe pop-up winkel van MR MARVIS bevindt zich in het premium winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam. De winkel is klein maar fijn en biedt de hele collectie van het merk – van de perfecte korte broek tot verfijnde broeken en tops. Shoppers kunnen er 90 minuten gratis parkeren. Net als alle andere MR MARVIS-vestigingen wordt de pop-up op Gelderlandplein 141 gekenmerkt door maatwerk interieurelementen en grote, verlichte campagnebeelden.