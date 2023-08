CIFF x Revolver organiseert showroom in New York tijdens fashion week

Het Scandinavische beursevenement Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) x Revolver zet voor het eerst voet op New Yorkse grond. De organisatie bereidt zich namelijk voor op het hosten van een showroom tijdens de komende modeweek in de stad.

De showroom is er te vinden van 7 tot 9 september. CIFF x Revolver werkt hiervoor samen met de Council of Fashion Designers of America (CFDA), met verdere steun van de Deense branchevereniging Wear.

In de twintig vierkante meter grote ruimte, die zich in SoHo bevindt, worden 12 Deense merken en zes door de CFCA geselecteerde Amerikaanse merken onder één dak gepresenteerd, elk gekozen vanwege hun gezamenlijke inzet voor duurzaamheid.

De damesmerken Helmstedt, Nynne, Birgitte Herskind, Storm & Marie en A Roege Hove en de herenmerken Isnurh, Berner Kuhl en Han Kjobenhavn zullen aanwezig zijn, samen met het schoenenlabel Vinny's en het schoonheidsmerk Rudolph Care.

M. Patmos, Charles Harbison, Melissa Joy Manning, Julia Jentzsch, Jahnkoy en Hope For Flowers vertegenwoordigen de VS voor CFDA.

‘Onze wereld is nog nooit zo verbonden geweest…’

"Onze wereld is nog nooit zo verbonden geweest, maar we hadden ook nog nooit zoveel behoefte om samen te werken”, meldt Sofie Dolva, directeur van CIFF x Revolver, in het persbericht over de samenwerking.

“Het is een voorrecht om samen te werken met onze vrienden bij de CFDA om de creativiteit en innovatie van Deens design te laten zien en een verantwoordelijkheid om onze gezamenlijke stem te gebruiken om fundamentele positieve verandering aan te moedigen om de toekomst van de industrie, waar we allemaal zo van houden en zoveel waarde aan hechten, te beschermen.”

"De Scandinavische regio is altijd een pionier geweest op het gebied van duurzaamheid op wereldniveau en deze filosofie is diep verankerd in de Deense productie en vormgeving."

"Ik ben geïnspireerd door de mogelijkheid om in New York samen te komen met een gemeenschappelijk doel en te vieren wat ons verenigt."

Het nieuws komt weken nadat CIFF haar SS24-show afsloot, de eerste waarin het pas overgenomen Revolver nu stevig onder haar vleugels kwam.

Tijdens het evenement meldden zowel exposanten als organisatoren een toename van internationale bezoekers en meer verschillende kopersgroepen in vergelijking met eerdere evenementen, waaronder die uit de VS.

Sinds de samenvoeging van de twee beurzen heeft CIFF zich toegelegd op de gedeelde 'One Copenhagen'-visie, waarmee het de handelsinfrastructuur van de stad voor merken en kopers wil verenigen.