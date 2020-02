Copenhagen Fashion Summit en CIFF lanceren beursplatform voor duurzame innovatie

CIFF introduceert tijdens de zomereditie het nieuwe beursonderdeel C+. CIFF (Copenhagen International Fashion Fair) werkt hiervoor samen met de Copenhagen Fashion Summit, zo melden de twee organisaties in een persbericht. C+ is een platform voor bedrijven die zich bezighouden met duurzame innovaties.

Het nieuwe platform richt zich op het helpen van modebedrijven van diverse maten bij het implementeren van innovatieve oplossing voor de productie van duurzamere producten. C+ komt tot uiting in een fysiek segment op modebeurs CIFF. Zo’n honderd duurzame oplossingen zullen tijdens de eerste editie van 4 tot en met 5 augustus 2020 gepresenteerd worden. Daarnaast zullen ook diverse paneltalks worden georganiseerd. Om het programma voor C+ af te ronden is er ook een matchmaking service waarbij modemerken in gesprek kunnen met bedrijven die duurzame oplossingen aanbieden.

“We moeten het tempo van vooruitgang versnellen en geloven dat het samenbrengen van merken met aanbieders van oplossingen ervoor zorgt dat deze merken sneller verder komen,” aldus Eva Kruse, CEO van de Global Fashion Agenda, waar de summit onderdeel van is, in het persbericht. “Copenhagen Fashion Summit is beperkt als het aankomt op de manier waarop bedrijven kunnen engageren, daarom zijn we zo blij met deze samenwerking met CIFF en de kans gebruik te maken van het enorme netwerk van de beurs in Scandinavië. Het maken van directe connecties tussen modemerken en innovatieve oplossingen past bij onze missie om de mode industrie te mobiliseren en te leiden naar grote duurzame stappen.”

“De mode industrie heeft ondanks verbetering nog niet de volle potentie voor duurzaamheid waargemaakt en het tempo van positieve verandering past niet bij de groei van de mode industrie, waardoor er grote druk wordt uitgeoefend wordt op de grondstoffen van de aarde,” aldus Kristian Andersen, Chief Innovation Officer van CIFF in het persbericht. “Duurzaamheid gaat CIFF aan het hart en als grote speler in mode spelen we een belangrijk onderdeel in het verder brengen van de industrie. Deze samenwerking is een fantastische kans om modemerken te inspireren verder te gaan in hun reis naar duurzaamheid.

Het idee voor C+ is geïnspireerd door de het Innovation Forum van de Copenhagen Fashion Summit. Het forum was voor langere tijd een onderdeel van de Copenhagen Fashion Summit. Door samen te werken met CIFF komt het platform nu in aanraking met meer dan 2000 merken die normaal gesproken op de beursvloer van CIFF staan.

Beeld: FashionUnited/Caitlyn Terra