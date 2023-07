De debutanten van Modefabriek: 4 merken uitgelicht

De zomereditie van Modefabriek staat weer voor de deur. De beurs zelf is deze editie aan verandering onderhevig. Zo is er geen speciale afdeling voor mannenmode merken, maar wél een afdeling voor merken die zowel dames als heren doen. Ook wordt de kindermode-afdeling verder uitgebreid na een succesvolle introductie afgelopen winter. Het beursconcept kent nog meer veranderingen deze zomer, maar één ding blijft hetzelfde: Er zullen altijd merken voor het eerst op de beursvloer verschijnen. FashionUnited licht er enkele uit.

LolaLiza

LolaLiza maakt de stap naar de internationale groothandel. Credits: LolaLiza

De naam LolaLiza zal voor velen een belletje doen rinkelen. Het Belgische merk heeft in het thuisland diverse eigen winkels en was korte tijd ook met winkels in Nederland actief. Hoewel het merk zich met de eigen winkels uit Nederland terugtrok enkele jaren geleden, maakt het nu weer een rentree op de Nederlandse markt. Dit doet het door middel van wholesale.

Eerder dit jaar gaf het merk al aan dat het verder inzet op de internationale groothandel. Dit doet het door onder andere samen te werken met Fashion Cloud, maar ook door aanwezig te zijn op modebeurs Modefabriek, zo blijkt uit de lijst van aanwezige merken. LolaLiza heeft de afgelopen jaren een rebranding ondergaan. Het doel was van LolaLiza een ‘echt fashion merk’ te maken en in te spelen op meer ‘on trend’ collecties. Het unique selling point, de jurken, blijven een belangrijk onderdeel van de collecties. Het bedrijf geeft aan een on-trend aanbod te hebben, in een inclusieve matenrange en snel te kunnen leveren.

Coéme

Deens merk Coéme is voor het eerst te vinden op de beursvloer van Modefabriek. Credits: Coéme

Modefabriek kondigde eerder al aan te focussen op het damessegment en op het binnenhalen van internationale merken. Deens merk Coéme voldoet precies aan dit plaatje. Het merk is nog relatief nieuw en zag in 2020 het licht. Achter het merk zitten Pernille Holmen en Rikke Wienmann die beide hun strepen al in de kledingindustrie hebben verdiend.

Coéme richt zich op een ‘goed overwogen en milieubewuste manier van werken binnen het ambacht van kleding maken’. “We werken met objecten, niet met collecties. Alle objecten zijn zowel oud als nieuw en beschikbaar op elk moment. Niet seizoensgebonden, geen uitverkoop en geen overproductie,” aldus het merk tegen FashionUnited.

De signatuur van het merk is de aandacht voor detail en het ruwe materiaal. Coéme omschrijft de eigen doelgroep als een consument die mooie dingen koestert en ambacht en aandacht voor detail waardeert. “Een kieskeurig iemand die niet per se trends volgt, maar iemand die een crafted stijl waardeert en niet schrikt van versiering hier en daar.”

Coéme heeft op dit moment 25 verkooppunten waarbij Denemarken de grootste markt is. Het merk start in het SS24-seizoen in de Nederlandse markt. Prijzen voor items liggen tussen de 100 en 500 euro waardoor Coéme zich in het hoger middensegment bevindt.

King Kerosin en Queen Kerosin

Duitse merk King Kerosin komt met zustermerk Queen Kerosin naar Modefabriek. Credits: King Kerosin

Deze twee merken zijn zo nauw aan elkaar gelinkt, dat we ze in dit artikel voor het gemak samenvoegen. King Kerosin en Queen Kerosin vallen onder dezelfde eigenaar en het ene merk focust zich op mannen, de ander op dames. Beide merken bevinden zich in de vintage en retro-sfeer. De merken halen inspiratie uit de cultuur van de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Doordrongen van nostalgie, maar toch met een moderne twist bieden King Kerosin en Queen Kerosin de vintage-liefhebber een authentieke stijl, aldus het merk tegen FashionUnited.

De doelgroep van de merken worden omschreven als ‘de vrijheidsliefhebbende, zelfbewuste en humoristische man’ voor King Kerosin en de ‘sterke en zelfbewuste, ‘We Can Do It’-vrouw die sexy en chic is’.

De merken hebben gezamenlijk zo’n 250 verkooppunten in Europa en liggen onder andere bij Topvintage, Zalando, Otto, VanGraaf, About You en EMP. Prijzen van de items liggen tussen de 30 en 400 euro.

Duitse merk Queen Kerosin komt met broedermerk King Kerosin naar Modefabriek. Credits: Queen Kerosin

Modefabriek vindt op 9 en 10 juli plaats in de RAI in Amsterdam.