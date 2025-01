De eerste indruk van mannenmodebeurs Shift: Goede locatie, gemoedelijke sfeer en ruimte voor groei

Mannenmode krijgt meer aandacht in het Nederlandse beurslandschap door de nieuwe beurs Shift. De mannenmodebeurs moet het volledige herensegment bedienen, zet in op een interactief programma en focust op de elementaire zaken. Wat zijn de eerste impressies van de gloednieuwe beurs? FashionUnited bezocht de beurs op zondag en deelt de eerste indrukken van standhouders, bezoekers en de organisatie.

Drie maanden voor dato delen mede-oprichters van Modefabriek en Denim Days, Lucel van den Hoeven en Rik van Rijthoven, de komst van een nieuwe, rauwe en pure beurs. Shift strijkt neer op de industriële locatie ‘Taets Arts and Event Park’ in Zaandam. De standhouders zijn verdeeld over twee hallen: de Yada Yada Hall en de Glass Pavilion. Eerstgenoemde toont mannenmode in al zijn vormen; van bretellen, glitterschoenen en manchetknopen tot overhemden, klassieke pakken en knitwear. In het glazen huis vindt men streetwear en is er ruimte voor speeddates en talks.

Wie op zondag het karakteristieke gebouw binnenloopt staat een gemoedelijke sfeer te wachten. De zon verlicht de open ruimte die wordt gekarakteriseerd door zijn oude stalen balken aan het plafond en de betonnen vloer. Er klinkt zachte achtergrondmuziek en exposanten staan klaar om bezoekers met enthousiasme te ontvangen.

Op 26 en 27 januari vindt ook damesmodebeurs Modefabriek plaats. De beurs vindt voor het eerst plaats bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen. Lees hier FashionUnited's eerste indruk van de nieuwe locatie.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

De ingang van de Yada Yada Hal - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

De Yada Yada Hal - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Een stand van het merk Archivium. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

De eerste impressie van Shift in januari 2025 volgens standhouders, inkopers en de organisatie

De beurs oogt low key; de focus ligt op de producten. De stands zijn voorzien van identieke ijzeren rekken waaraan de merknaam op een rood bordje is gemonteerd. Het doet denken aan de opzet van de Preview-beurzen. Standhouders zijn te spreken over de opzet van de beurs en dat er een nieuwe plek voor mannenmode is gecreëerd. Patty Borgo, salesmanager bij Bestseller, staat op de beurs met merken zoals Jack&Jones, R.D.D. en Selected Homme, en omschrijft de beurs als ‘de oude Modefabriek’. “Met Shift is er een plek voor merken die niet op de andere Nederlandse beurs kunnen staan.” Brogo noemt de locatie, organisatie en sfeer onderling ‘fantastisch’. R.D.D. wordt officieel geïntroduceerd op de Nederlandse markt met zijn FW25-collectie. Het jeansmerk bracht tijdloze kledingstukken mee naar de beurs.

Verderop staat Claq Knitwear, samen met het merk Markup, waar eenzelfde geluid is te horen. De Italiaanse vertegenwoordiger is op zoek naar agentschappen die de merken wil vertegenwoordigen in Nederland en Duitsland. “Dat er weer een plek voor mannenmode is, komt voor ons heel goed uit. Er hangt een goede sfeer en iedereen staat er heel open in, omdat het de eerste keer is dat de beurs plaatsvindt.” Michel Bergsma, van het merk Compañeros, deelt dezelfde ervaring. “De organisatie achter de beurs weet hoe ze een evenement als dit moeten aanpakken. Het ziet er top uit en de sfeer is goed. Over een half jaar staan wij hier weer.”

Op de stands van Hiltl en Selected Homme is eenzelfde geluid te horen: (Inter)nationale merken zijn blij een plek op een Nederlandse beurs te bemachtigen. De locatie is goed en de sfeer is gemoedelijk; er heerst saamhorigheid.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

De Yada Yada Hal - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Ook inkopers zien de beurs als een verfrissende vernieuwing. Zo zijn Eric Claeys en Christine Stubbe, eigenaren van modewinkel Trendwalk in België, te spreken over het aanbod. “Onze eerste indruk is dat de beurs een divers aanbod heeft.” Claeys en Stubbe vertellen ook nog een bezoek te brengen aan Modefabriek. Trendwalk bedient immers dames, heren en kinderen. De eigenaren hunkeren eigenlijk naar een plek waar zij inspiratie op kunnen doen. “We gaan deze maand naar Modefabriek, Shift en Preview. Dat het aanbod voor al onze segmenten er is, is goed. Maar we zien liever één ruimte waar alles wordt aangeboden. Het is voor ons, als Belgen, eigenlijk niet rendabel om alle beurzen te bezoeken vanwege de afstand.”

Ruben Worms, eigenaar van mannenmodewinkel D-Men Fashion, omschrijft Shift als casual en overzichtelijk. “De beurs bevindt zich op een toplocatie, het is goed bereikbaar. Inhoudelijk heeft de beurs een leuke opzet en de casual look werkt erg positief.” Worms heeft nieuwe merken gespot, maar nog geen inkopen gedaan. “Ik laat het bezinken en maak later een afspraak bij hen in de showroom.” De eigenaar van D-Men Fashion geeft nog wel mee dat de Glass Pavilion ietwat onduidelijk is aangegeven.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Glas Pavilion - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Bezoekers in Glas Pavilio - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Presentatie van Malelions in Glas Pavilion - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Shift start rustig op, exposanten hopen op meer publiek op maandag

Het glazen huis is naast het gebouw te vinden. De Glass Pavilion toont ruim tien streetwear-merken, waaronder Croyez, Malelions, Mausons en Jorcustom. Achterin staan tafels en stoelen opgesteld waar bezoekers deel kunnen nemen aan speed dates om de ware jobliefde te vinden. Aan de overzijde van het speed date-punt worden talks gegeven.

Exposanten vertellen dat ook dit gebied van de beurs rustig blijft. “De beurs moet nog wakker worden”, vertelt Mauro Wilsons Estevão, oprichter en eigenaar van het merk Mausons, die zijn circulaire aanpak op de beurs benadrukt. Estevão wijst op de twee afzonderlijke ruimtes. “Het was wellicht beter geweest om met zijn allen onder één dak te staan. Er heerst wat verdeeldheid.”

Arno Weel, mede-oprichter van Common Era, deelt dezelfde mening. “De locatie is echt heel goed en de sfeer is perfect, maar het publiek blijft nog uit. Wat de indeling betreft zouden we liever in de Yada Yada Hal hebben gestaan. We zijn benieuwd wat morgen brengt.” Op de stand van Jorcustom, een label dat zich onderscheidt van andere streetwear-merken door kledingstukken aan te bieden die aanpasbaar zijn naar de smaak van de consument, is ook te horen dat bezoekers nog op zich laten wachten. Het merk staat op de beurs om uit te breiden op de Nederlandse markt.

De speed date-ruimte en het talk-platform hebben nog wat ruimte voor verbetering om volledig tot zijn recht te komen. Het publiek trok volgens diverse exposanten niet echt naar de talks toe.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

De speed date ruimte in Glas Pavilion - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

De talk-ruimte in Glas Pavilion - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Annemarie van Nijen, Head of Sales bij Shift, erkent de rustige opstart van de beurs. “We zijn heel blij met de opzet, maar het klopt dat de beurs een bescheiden start maakt. We kunnen het aantal bezoekers niet vergelijken met Modefabriek - die beurs vindt al jaren plaats. Shift is nieuw en heeft zijn tijd nodig.” Van Nijen legt ook uit dat de Glas Pavilion een geïmproviseerde ruimte is. “De Yada Yada Hal was in december al uitverkocht. We kregen van een aantal merken de vraag of ze toch nog een plek op de beursvloer konden bemachtigen. Toen kozen we ervoor een aantal merken, de speed dates en de talks naar deze ruimte te verplaatsen.” De Head of Sales benadrukt het groeipotentieel van de locatie. “Het mooie aan het ‘Taets Arts and Event Park’ is dat we de ruimte hadden om er een extra ruimte bij te betrekken. Dat is voor de toekomst ook belangrijk, we kunnen blijven groeien.”

Shift blijft op zondag rustig. Hier en daar dwarrelen bezoekers tussen de gangpaden. De beurs moet nog wakker worden. Zo vertelt Tanja van Bel op de stand van de merken Osborne en McAlson nog weinig mensen te hebben gesproken en op de stand van Hiltl blijft het gedurende de dag rustig. Desondanks zit de sfeer er goed in; standhouders zijn enthousiast over de locatie, de opzet en de organisatie.