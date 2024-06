Een verfrissende start van het seizoen bij Pitti Uomo in Florence

“Zomers, zonnig en verfrissend”, zo omschrijft beursorganisator Pitti Imagine zijn concept “Pitti Lemon” voor de 106e editie van Pitti Uomo. Hoe leuk is het om het nieuwe seizoen zorgeloos en met een vleugje vakantiestemming te beginnen?

De mannenmodebeurs brengt in ieder geval deze frisse en vrolijke stemming over, die net zo goed is voor de branche als een citroenijsje op een warme zomerdag. Op de eerste dag van de beurs heeft Pitti Uomo al een programma vol presentaties en shows met internationale flair. Ook de stands in het evenementencentrum Fortezza da Basso worden goed bezocht.

Internationale flair en een vol programma

Onder andere de jonge talenten van de “China Wave” - een concept in samenwerking met de Chinese modebeurs China International Fashion Fair (CHIC) -, het damesmodelabel Plan C, dat voor het eerst herenkleding presenteert in de vorm van een zomercapsule, en de Britse ontwerper Paul Smith, die zijn comeback viert, doen mee. Net als in een van de vele ijssalons in Florence is er tijdens de vier beursdagen volop keuze. Maar de kers op de taart is Pitti-sundae die op woensdagavond komt, wanneer de gastontwerper van dit jaar, Marine Serre, haar SS25-collectie presenteert in de Villa di Maiano.

Plan C met kampeervibes voor eerste herenmodecapsule. Credits: Ole Spötter / FashionUnited

Paul Smith presenteert zijn nieuwe collectie en samenwerking met Lee. Credits: Ole Spötter /FashionUnited

“Je kunt de mode voelen en er zijn hier zoveel goede bedrijven,” zegt CHIC-voorzitter Chen Dapeng enthousiast. “Pitti Uomo is 's werelds toonaangevende beurs voor mannenmode.”

Deze stemming is ook voelbaar bij de merken. David Thörewik is in een positieve stemming. De CEO van Eton is blij dat de Zweedse overhemdenspecialist na vijf jaar weer terug is op de beurs: “Het was een geweldige start en de sfeer is geweldig. Iedereen lijkt erg enthousiast en wij ook."

Philippe Celeny, sales directeur bij Digel AG, is ook blij met de internationale line-up en de “fantastische kleuren”. De Duitse kledingleverancier had op de eerste dag van de beurs al 170 geregistreerde kopers.

Pitti Uomo baas Raffaello Napoleone (links) en Chen Dapeng bij de “China Wave” presentatie. Credits: Bild: Ole Spötter / FashionUnited