Franse modeontwerper Marine Serre volgende gastontwerper van Pitti Uomo

Marine Serre, oprichter en creatief directeur van haar gelijknamige modemerk, is de volgende gastontwerper van de Italiaanse mannenmodebeurs Pitti Uomo 106, zo maakt de beursorganisatie bekend in een persbericht. Serre toont op 12 juni 2024 haar SS25-collectie op Pitti Uomo dat, zoals altijd, plaatsvindt in Florence. De exacte locatie volgt later.

Serre toont normaal gezien haar collecties op de Parijse mannenmodeweken. Francesca Tacconi, Special Events Coordinator van Pitti Immagine, verklaart dat de Franse modeontwerper mensen raakt ‘door de nauwkeurige benadering van het hedendaagse en door de frisheid van een formele herinterpretatie die het lichaam tot zijn recht laat komen’. “Het leek dan ook vanzelfsprekend om Marine Serre uit te nodigen in Florence als gastontwerper van de juni-editie. We zullen, samen met haar prestaties, haar officiële mannenmode debuut van haar merk vieren.”

“Ik ben erg enthousiast om mijn volgende show op 12 juni in Florence te presenteren”, schrijft Serre. “Het is een eer voor mij en mijn team om dit seizoen gastontwerper van Pitti Uomo te zijn. We kijken ernaar uit om de essentie van Marine Serre naar Florence te brengen, vakmanschap op onze manier te mixen en de lijnen van wat verwacht wordt te doorbreken, door verbeelding in dienst te stellen van transformatie.”

De Franse ontwerper presenteerde in 2016 haar debuutcollectie en staat voor een mix van klassieke Franse couture, sportkleding en een speelse benadering van materialen. De circulaire economie en het gebruik van gerecyclede materialen spelen ook een belangrijke rol voor het merk. Er zijn ook culturele en historische verwijzingen en het kenmerkende halve maanpatroon van het merk.