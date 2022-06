Het beursseizoen SS23 komt eraan: Een overzicht van modebeurzen in binnen- en buitenland

Het beursseizoen staat weer voor de deur. Voor sommige retailers betekent dat een drukke periode van reizen, kijken, netwerken en orders schrijven. FashionUnited stelde alvast een beurskalender samen met daarop een aantal van de grootste modebeurzen in de maanden juni, juli en augustus. Dit keer staan op de lijst ook een aantal internationale beurzen, voor wie graag over de grens kijkt.

Pitti Uomo, dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni

Het beursseizoen opent met de klassieke Italiaanse herenmodebeurs Pitti Uomo, wereldwijd een van de meest toonaangevende evenementen op het gebied van mannenmode. De beurs is onderverdeeld in verschillende secties: van ‘Fantastic Classic’ tot ‘Scandinavian Manifesto’. Net als de Nederlandse beurs Modefabriek wijdt Pitti Uomo dit jaar ook een sectie van de beurs aan duurzamere modelabels. Ontwerpers Ann Demeulemeester en Grace Wales Bonner zijn de speciale gasten van deze editie: beiden organiseren een catwalkshow.

Praktisch: Wat: Pitti Uomo Waar: Fortezza da Basso, Florence Wanneer: dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 juni, 09.00-18.00, vrijdag 17 juni, 09.00-16.00 Toegang: tickets online te koop. Tot en met 13 juni kosten tickets 25 euro, daarna 35 euro.

CIFF Kids, zondag 19 tot en met dinsdag 21 juni

Het beursseizoen vervolgt met drie kindermodebeurzen. Allereerst CIFF Kids, de kindereditie van de Deense modevakbeurs CIFF. CIFF Kids vindt twee keer per jaar plaats en is de enige modevakbeurs in Scandinavië die specifiek op kindermode is gericht.

Praktisch: Wat: CIFF Kids Waar: Bella Center, Kopenhagen Wanneer: zondag 19 juni, 09.00 tot 16.00, maandag 20 en dinsdag 21 juni, 09.00-18.00 Toegang: registreren via de website van CIFF.

Pitti Bimbo, woensdag 22 tot en met vrijdag 24 juni

Pitti Bimbo is het kindermodeconcept van de Florentijnse beursorganisatie Pitti Immagine. Aan de aankomende editie nemen tweehonderd merken deel, waaronder ongeveer zeventig procent van niet-Italiaanse afkomst.

Praktisch: Wat: Pitti Bimbo Waar: Fortezza da Basso, Florence Wanneer: woensdag 22 en donderdag 23 juni, 09.00-18.00, vrijdag 24 juni, 09.00-16.00 Toegang: tickets online te koop. Tot en met 21 juni kosten tickets 25 euro, daarna 35 euro.

SundaySchool, zondag 3 juli

Op zondag 3 juli vindt de zevende editie plaats van de Nederlandse kindermodebeurs SundaySchool. Op de beurs tonen bekende en opkomende kindermodemerken hun nieuwste collecties. Tijdens de aankomende editie zullen er ongeveer 250 merken aanwezig zijn uit binnen- en buitenland, zo is op de website van de beurs te lezen. Het thema van dit jaar is ‘The Souks of Marrakech’.

Praktisch: Wat: SundaySchool Waar: De Fabrique, Maarssen Wanneer: zondag 3 juli, 09.30-18.00 Toegang: tickets online te koop voor 17,50 euro.

Premium en Seek, donderdag 7 tot en met zaterdag 9 juli

De Berlijnse beurzen Premium en Seek, onderdeel van de Premium Group, vinden in juli gelijktijdig plaats in beursgebouw Messe Berlin. Op beide beurzen komt een veelvoud aan hedendaagse mode- en lifestyle-labels voor mannen en vrouwen, met een overwegend casual en kosmopolitische insteek. Op Seek vaker zitten daar ook duurzamere labels bij.

Praktisch: Wat: Premium en Seek Waar: Messe Berlin, Berlijn Wanneer: donderdag 7 tot en met zaterdag 9 juli, tijden nog niet bekend Toegang: registreren via de websites van Premium en Seek.

Modefabriek, zondag 10 en maandag 11 juli

Nadat meerdere edities van de Nederlandse beurs Modefabriek moesten worden geannuleerd in verband met de pandemie, keert de grote vakbeurs deze zomer terug naar de RAI in Amsterdam. Al bijna vierhonderd merken bevestigden hun deelname voor dit jaar. Zoals gebruikelijk zal er ook weer een programma zijn met talks en workshops van experts, onder wie trendwatcher David Shah, social media-expert Kirsten Jassies en videomarketing-expert Moriam Hassan Balogun. Een aparte hoek van de RAI is voor het eerst gereserveerd voor The Sustainable Stop: hier zijn merken te vinden die verantwoordelijker en duurzamer produceren.

Praktisch: Wat: Modefabriek Waar: RAI, Amsterdam Wanneer: zondag 10 en maandag 11 juli, 10.00-18.00 Toegang: tickets online te koop voor 12,50 euro.

Preview, maandag 11 juli

Op maandag 11 juli is de derde editie van modevakbeurs Preview, een initiatief van de Nederlandse beursorganisatie Cast. Op een beursvloer van ruim duizend vierkante meter kunnen winkeliers langslopen bij circa zestig herenmodemerken uit binnen- en buitenland, en van formeel tot casual.

Praktisch: Wat: Preview Waar: Cast, Nieuwegein Wanneer: maandag 11 juli, tijden nog niet bekend Toegang: nog niet bekend

LingeriePro, zondag 31 juli en maandag 1 augustus

De Belgische beurs LingeriePro is al jaren een vaste waarde op het beursprogramma. Meer dan 250 merken presenteren op deze beurs hun collecties op het gebied van nachtmode, lingerie, badmode, homewear, shapewear, legwear en activewear, voor mannen, vrouwen en kinderen. Dit jaar is er voor een nieuwe locatie gekozen: waar de beurs voorheen meestal plaatsvond in de Antwerpse Waagnatie, wordt de beurs komende zomer georganiseerd in Kortrijk Xpo.

Praktisch: Wat: LingeriePro Waar: Kortrijk Xpo, Kortrijk Wanneer: zondag 31 juli en maandag 1 augustus, 09.00-18.00 Toegang: registreren via de website van LingeriePro.

CIFF, woensdag 10 tot en met vrijdag 12 augustus

De Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) is een goede voor wie van Scandinavische merken houdt. De beurs brengt bekende en opkomende merken bij elkaar, waarvan een groot deel afkomstig uit Denemarken en Zweden. Dit jaar vindt alweer de 59ste editie plaats, die traditiegetrouw in het Bella Center in Kopenhagen wordt georganiseerd. Al meer dan 250 merken meldden zich aan.

Praktisch: Wat: CIFF Waar: Bella Center, Kopenhagen Wanneer: woensdag 10 en donderdag 11 augustus, 09.00-18.00, vrijdag 12 augustus, 09.00-16.00 Toegang: registreren via de website van CIFF.

BrandsHatch gaat deze zomer niet door