Hoe China de mode herdefinieert: Jiao Pei over CHIC, technologie en marktstrategieën

Tijdens Shanghai for the China International Fashion Fair (CHIC) had FashionUnited de kans om een-op-een te spreken met Jiao Pei, de vicevoorzitter van de organisator van het evenement, de China National Garments Association. Hij gaf deskundige inzichten in de Chinese textielindustrie en belichtte actuele trends, markttoegangsstrategieën voor buitenlandse merken en de ontwrichtende invloed van Chinese bedrijven, met name op het gebied van technologie en AI.

Kunt u de China International Fashion Fair kort introduceren?

CHIC werd in 1993 opgericht in Peking met als doel een platform te bieden aan exposanten uit de kledingindustrie om hun markten uit te breiden. Aanvankelijk was Peking de ideale locatie om een breder publiek te bereiken. Naarmate het evenement groeide, realiseerden we ons echter dat veel van onze exposanten geconcentreerd waren in de regio's Yangtze River Delta en Zhujiang Delta. Om beter aan hun behoeften te voldoen, hebben we CHIC in 2016 verplaatst naar Shanghai. Vandaag de dag is CHIC een van 's werelds belangrijkste mode-evenementen, vaak gehouden in combinatie met andere beurzen zoals Intertextile.

De textiel- en kledingindustrie in China heeft een enorme evolutie doorgemaakt. Het gaat niet langer om "Made in China", maar eerder om opkomende nationale ontwerpers en merken. Wat observeert u?

De Chinese kledingindustrie heeft de afgelopen twee decennia een aanzienlijke transformatie ondergaan. Hoewel we nog wat terrein moeten goedmaken in vergelijking met Europese, Amerikaanse en zelfs Zuid-Koreaanse en Japanse tegenhangers, is China een krachtpatser geworden in de productie van kleding. Eigenlijk zijn we nu de sterkste op dit gebied.

Recente ontwikkelingen op het gebied van creatief ontwerp, materialen en culturele empowerment zijn ook bijzonder indrukwekkend geweest. Ons doel is om bedrijven te ondersteunen bij het benutten van deze sterke punten om niet alleen hoogwaardige producten te leveren aan binnenlandse consumenten, maar ook om met succes internationale markten te penetreren. Veel Chinese kledingbedrijven willen graag een wereldwijd publiek bereiken.

“China is de thuisbasis van talloze intelligente productiebedrijven die de productie-efficiëntie voor internationale merken aanzienlijk kunnen verhogen” A Jiao Pei, vicevoorzitter van de China National Garments Association

Hoe helpt een evenement als CHIC bedrijven uit te breiden, ook wereldwijd?

CHIC biedt bedrijven een handig platform om deel te nemen aan internationale beurzen. We hebben samenwerkingsverbanden met evenementen zoals Pitti Uomo in Italië en Who's Next in Parijs, en we organiseren ook onze eigen beurzen in New York. Deze partnerschappen stellen Chinese bedrijven in staat om op efficiënte wijze een wereldwijd publiek te bereiken. Om deze bedrijven verder te ondersteunen, werken we samen met Chinese ambassades over de hele wereld om kopers en distributeurs uit te nodigen om Chinese merken te erkennen en te waarderen. Door middel van deze inspanningen willen we de wereldwijde expansie van Chinese kledingbedrijven vergemakkelijken.

CHIC Show, "Tennis Court", ontwerpers uit de provincie Sanmen. Credits: Diane Vanderschelden / FashionUnited.

Wat zijn de huidige trends in de Chinese kledingmarkt?

Over het algemeen denk ik dat de Chinese kledingmarkt steeds modieuzer en diverser is geworden. Consumenten hebben nu een breder scala aan keuzes, met een groeiende voorkeur voor functionaliteit en comfort. Deze trend reikt verder dan outdoor sportkleding en omvat ook herenpakken en damesrokken, die steeds vaker worden ontworpen met het oog op comfort. Mode is ook betaalbaarder geworden, waardoor het toegankelijk is voor een breder scala aan consumenten. Vroeger werd mode vaak geassocieerd met hoge prijzen, maar vandaag de dag is het geschikt voor alle inkomensniveaus. Daarnaast zijn internationale stijlen populair geworden in China, terwijl de "Nieuwe Chinese Stijl" is ontstaan, die traditionele elementen combineert met moderne ontwerpen.

Wat zijn uw aanbevelingen voor buitenlandse merken die de Chinese markt betreden?

Mijn advies voor buitenlandse merken die China betreden, sluit aan bij de aanbevelingen die ik geef aan Chinese merken die wereldwijd willen gaan. Inzicht in de lokale markt is cruciaal. Het onderzoeken van consumentenvoorkeuren en marktontwikkelingen zal u helpen uw aanbod effectief af te stemmen. Samenwerking met Chinese bedrijven kan waardevolle inzichten en ondersteuning opleveren. Zij kunnen u begeleiden bij product selectie, rekening houdend met regionale variaties, en u helpen navigeren door de complexiteit van de Chinese markt.

Bovendien kan het vestigen van productiefaciliteiten in China aanzienlijke kostenvoordelen opleveren, waardoor u Chinese consumenten concurrerend geprijsde producten kunt aanbieden. Door deze strategieën te volgen, kunnen buitenlandse merken met succes de Chinese markt betreden en profiteren van de groeikansen.

Welke distributiekanalen zijn er beschikbaar voor buitenlandse bedrijven in China?

Er zijn verschillende distributiekanalen beschikbaar voor internationale bedrijven die de Chinese markt betreden. Een optie is om samen te werken met lokale agenten. Veel topmerken in China produceren niet alleen hun eigen producten, maar fungeren ook als agent voor internationale bedrijven. Sommige agenten beheren bijvoorbeeld hun eigen merken, terwijl ze ook samenwerken met wereldwijde namen, zoals Fila.

Een andere optie is om samen te werken met handelshuizen. Deze bedrijven kunnen helpen door buitenlandse merken in contact te brengen met verschillende distributiekanalen, vaak door deelname aan branche-evenementen en netwerkmogelijkheden. Tot slot kunnen internationale bedrijven er ook voor kiezen om rechtstreeks samen te werken met winkelcentra en grote distributeurs om hun aanwezigheid op de markt te vestigen.

“We hebben een chip genaamd RFID, die binnenkort onze productieschema's zal optimaliseren en ervoor zal zorgen dat we de juiste artikelen op het juiste moment produceren” Jiao Pei, vicevoorzitter van de China National Garments Association

De Bund, Shanghai. Credits: Diane Vanderschelden.

FashionUnited heeft een aanzienlijke aanwezigheid van technologiebedrijven op CHIC waargenomen, waaronder een lezing over de integratie van AI met 3D-technologie, wat de niet-aflatende drang naar innovatie benadrukt. Hoe zouden deze geavanceerde bedrijven volgens u de wereldwijde kledingindustrie kunnen beïnvloeden?

Technologiebedrijven in China hebben de afgelopen jaren inderdaad opmerkelijke vooruitgang geboekt. Hun invloed op de wereldwijde kledingindustrie zou ingrijpend kunnen zijn, met name op twee belangrijke gebieden. Ten eerste, in productie: China is de thuisbasis van talloze intelligente productiebedrijven die de productie-efficiëntie voor internationale merken aanzienlijk kunnen verhogen. Zo heeft de China National Garments Association een industriële alliantie opgericht die zich richt op intelligente productie. Deze alliantie brengt toonaangevende binnenlandse fabrikanten samen en voorziet hen van geavanceerde software, apparaten en producten om de meest geavanceerde oplossingen te leveren die in China beschikbaar zijn.

Ten tweede, in ontwerp: China loopt voorop in ontwerptechnologie, met name met de komst van Artificial Intelligence Generated Content (AIGC). Deze technologie, die we AIGC-gedreven ontwerp noemen, zorgt voor een revolutie in het ontwerpproces door de efficiëntie te verhogen. Verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in AIGC zijn gevestigd in Shanghai, Zhujiang, Xiangfu en andere regio's. Hoewel de producten nog in ontwikkeling zijn, zijn we ervan overtuigd dat de voortdurende R&D-inspanningen binnenkort tot significante resultaten zullen leiden.

CHIC Show, ontwerpers uit de provincie Sanmen. Credits: Diane Vanderschelden.

Bovendien transformeert technologie de besluitvorming in de verkoop. Hoofdkantoren kunnen nu snel reageren op marktgegevens van verschillende vestigingen, waardoor een snellere marktaanpassing mogelijk is. Onze technologische vooruitgang strekt zich ook uit tot magazijnbeheer. We hebben hier bijvoorbeeld een chip genaamd RFID, die in kleding kan worden geïntegreerd, waardoor winkels, magazijnen en bedrijven toegang hebben tot realtime gegevens over elk artikel. Deze technologie stelt bedrijven zelfs in staat om bij te houden hoe vaak een klant een kledingstuk draagt, wat waardevolle inzichten oplevert voor toekomstige productie. In wezen zal de snelle technologische ontwikkeling binnen deze bedrijven niet alleen het ontwerp, maar ook de productie op wereldschaal revolutioneren.

Kunt u ook inzicht geven in de huidige stand van de Chinese textiel- en kledingindustrie?

De Chinese textiel- en kledingindustrie is enorm, waardoor het een uitdaging is om het volledige beeld te vatten met alleen officiële statistieken. Hoewel we gegevens hebben van de nationale ministeries en het Bureau voor de Statistiek, houden deze cijfers geen volledig rekening met de talloze MKB's en startups, waarvan de gegevens vaak moeilijker te volgen zijn. Binnen de National Garment Association gebruiken we echter een voorspellend model om de prestaties van de industrie te schatten. Voor 2023 geeft ons model aan dat de binnenlandse verkoop ongeveer 4,5 biljoen yuan bedroeg. Wat export betreft genereerde de industrie ongeveer 170 miljard dollar. Deze cijfers weerspiegelen de immense omvang en impact van de industrie, zelfs als ze niet elke onderneming omvatten.

“Consumenten die tussen 1995 en 2000 zijn geboren, bepalen niet alleen de kledingtrends, maar beschikken ook over de grootste koopkracht,” Jiao Pei, vicevoorzitter van de China National Garments Association

Wat zijn de toekomstplannen voor CHIC?

Vooruitkijkend heeft CHIC een aantal belangrijke doelstellingen. Ten eerste willen we ons merk blijven uitbreiden en versterken, terwijl we ook het profiel van onze nationale merken verhogen en ze jeugdiger en stijlvoller maken. Daarnaast zijn we van plan onze invloed binnen het middensegment van de markt te vergroten. Traditioneel hebben we ons gericht op het versterken van onze aanwezigheid in de zakelijke segmenten, maar nu verschuiven we onze aandacht naar het bereiken en betrekken van consumenten in het middensegment.

U heeft tijdens ons gesprek meerdere keren uw focus op jongere generaties genoemd. Waarom is er zo'n specifieke nadruk op jonge consumenten?

Onze focus op jonge consumenten komt voort uit de overtuiging dat hoe jonger het product, hoe meer trendy het is. Momenteel worden trends grotendeels bepaald door de jongere generatie, dus het aantrekken van deze demografische groep is cruciaal om voorop te blijven lopen in de mode. Bovendien zijn zelfs de oudere generaties - de vijftigers en zestigers - in toenemende mate op zoek naar een jeugdiger uiterlijk, niet alleen in hun kleding, maar ook in hun algemene mentaliteit. Deze mentaliteitsverandering over alle leeftijdsgroepen heen is de reden waarom we prioriteit geven aan het aanspreken van jonge consumenten. Als we hun aandacht niet kunnen trekken, wordt het een uitdaging om het voortouw te nemen bij het zetten van trends.

Focussen op jongere generaties heeft zeker invloed op uw branche, met name wat betreft productie en prijsklasse. Om tegemoet te komen aan dit segment moet de focus bijvoorbeeld liggen op lage tot middenklasse prijzen vanwege hun lagere koopkracht. Wat is de economische logica achter uw strategie en in hoeverre is deze zinvol?

Uw punt dat jongere generaties trends bepalen, is juist, maar er is meer aan de hand. We hebben binnen onze vereniging een onderzoek uitgevoerd en daaruit bleek dat degenen die tussen 1995 en 2000 zijn geboren, niet alleen de kledingtrends bepalen, maar ook over de grootste koopkracht beschikken, althans in China. Dit inzicht geeft vorm aan onze strategie, aangezien we ernaar streven onze merken op een jeugdigere manier te presenteren om aan te sluiten bij deze invloedrijke demografische groep.

Saint Joy, een high-end Chinees merk, is een voorbeeld van de opkomst van de "Nieuwe Chinese Stijl". Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.