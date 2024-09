Opkomende trends en toekomstige technologie: De belangrijkste hoogtepunten van CHIC Shanghai

CHIC Shanghai is uitgegroeid tot een onmisbaar evenement voor modeontwerpers, waar innovatie, duurzaamheid en Chinees design samenkomen om de toekomst van de industrie vorm te geven. Van 27 tot 29 augustus kwamen exposanten en deelnemers uit meer dan 20 landen bijeen in het Shanghai Convention Center om de nieuwste creaties en innovaties van het land te ontdekken. Zoals Jiao Pei, vicevoorzitter van de China National Garment Association, terecht opmerkte: "CHIC Shanghai is waarschijnlijk het grootste evenement van zijn soort in China, en zelfs in de wereldwijde kledingindustrie."

De Chinese modemarkt beoordelen

Om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee de Chinese modemarkt wordt geconfronteerd, sprak FashionUnited eerst met Pei, die aangaf dat de binnenlandse verkoop in de textiel- en kledingsector in 2023 ongeveer 4,5 biljoen Yuan (635 miljard dollar) bedroeg, terwijl de export neerkwam op 170 miljard dollar. Hij wees er echter op dat deze cijfers nog steeds schattingen zijn, aangezien de enorme omvang van China het moeilijk maakt om marktgegevens nauwkeurig vast te leggen. Dit geldt met name voor MKB's en start-ups, waarvan de gegevens soms moeilijk toegankelijk zijn.

Interview met Jiao Pei, VP van de China National Garments Association Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited. Eigendom van: CHIC Shanghai

CHIC Shanghai, een krachtpatser in de mode-industrie

De vooruitgang van China op het gebied van creatief design, materialen en culturele emancipatie is de afgelopen tien jaar bijzonder significant geweest. Tegen deze achtergrond is CHIC Shanghai uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke evenementen voor bedrijven die hun bereik willen uitbreiden en voorop willen blijven lopen in de mode-industrie. "Via CHIC Shanghai willen we bedrijven helpen deze sterke punten te benutten om producten van hoge kwaliteit te creëren en uit te breiden naar internationale markten," stelde Pei. De show trekt een breed scala aan exposanten en deelnemers aan, waardoor bedrijven de kans krijgen om contact te leggen met kopers, leveranciers en andere spelers in de industrie. Twee keer per jaar, CHIC Spring en CHIC Autumn, worden de nieuwste innovaties en trends in de textiel- en modebranche gepresenteerd.

De betekenis van CHIC Autumn 2024

Hoewel CHIC Spring groter is qua omvang, met ongeveer 126.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte in vergelijking met de 53.000 vierkante meter van CHIC Autumn, bood CHIC Autumn 2024 een divers scala aan activiteiten en kansen voor bezoekers, van modeshows met de nieuwste collecties tot inzichtelijke discussies en netwerkevenementen. Belangrijke activiteiten waren:

Modeshows die de nieuwste trends en ontwerpen van toonaangevende merken presenteerden, waaronder outdoor kleding van bedrijven uit Sanmen County.

CHIC Talks: met inzichtelijke discussies met experts over onderwerpen als "Chinese Sci-Fi x Future Tech Aesthetics", "Sustainable Design Under Carbon Neutrality Vision" en "Beyond 3D - Unlocking the Value of Digital Twins".

CHIC Matching: Een platform voor kopers om in contact te komen met verkoopvertegenwoordigers van grote Chinese bedrijven.

CHIC Awards: Erkenning voor uitmuntendheid en innovatie in de industrie.

CHIC Shanghai trok ook aanzienlijke media-aandacht, met meer dan 40 journalisten uit China en het buitenland die verslag deden van het evenement. Dit omvat internationale media zoals de Koreaanse mode-tv-media Fashion Insight.

“Hoewel we eerder te maken hadden met uitdagingen bij het concurreren met westerse landen en Oost-Aziatische buren, is China nu uitgegroeid tot een wereldwijde leider in kledingproductie,” Jiao Pei, vice-voorzitter van de China National Garments Association

Welke trends duiken op?

Bij binnenkomst in CHIC Shanghai konden bezoekers direct de nieuwste trends die de Chinese mode-industrie vormgeven, vaststellen. De prominente displays van de tentoonstelling, de modeshows in de vroege ochtend en de discussies benadrukten de opkomst van drie belangrijke trends: New Chinese Style, duurzame mode en de ontwikkeling van een Chinese pool van nationale ontwerpers.

De opkomst van New Chinese Style: Een trend die de mode-industrie vormgeeft

Het Chinese modelandschap is inderdaad getuige van de opkomst van een krachtige nieuwe trend: New Chinese Style. Deze beweging fuseert traditionele Chinese esthetiek met hedendaags design, waardoor een unieke en cultureel resonante esthetiek ontstaat. New Chinese Style integreert traditionele Chinese elementen zoals borduurwerk, kleuren, prints, patronen en symbolen in moderne modeontwerpen. Een mix van erfgoed en innovatie, die zowel binnenlandse als internationale consumenten aanspreekt.

Saint Joy, een high-end Chinees merk, is een voorbeeld van de opkomst van "New Chinese Style". Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.

Saint Joy, een prominent merk op CHIC Shanghai, is een uitstekend voorbeeld van New Chinese Style. Het merk biedt een gecureerde collectie high-end zijden kleding die de essentie van deze trend laat zien, met prijsklassen die gemiddeld variëren van 6.000 (846 dollar) tot 8.000 RMB (1.128 dollar). De populariteit van New Chinese Style heeft een aanzienlijke groei in de Chinese modemarkt aangewakkerd. Fabrieken in het hele land hebben een toename van bestellingen gemeld, wat wijst op een bloeiende consumentenbasis, en experts schatten dat de markt voor New Chinese Style-producten naar verwachting een miljard consumenten zal bereiken.

Kleding op de stand van het merk Saint Joy, voorbeeld van de "New Chinese Style". Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.

Duurzaamheid en innovatie

Naast de esthetische aantrekkingskracht van de New Chinese Style, kwam duurzaamheid naar voren als een belangrijke trend op CHIC Shanghai. Het doel van initiatieven zoals Refashion is bijvoorbeeld om textielrecycling technieken te presenteren en een verschuiving naar meer milieuvriendelijke productiemethoden te inspireren. Met andere woorden, om duurzame praktijken binnen de Chinese mode-industrie te bevorderen. Een van de belangrijkste methoden die Refashion gebruikt, is het hergebruik van ongebruikte materialen, zoals oude vlaggen, die vaak worden weggegooid na evenementen zoals CHIC Shanghai. Hier worden deze oude vlaggen omgevormd tot draagtassen, wat het potentieel van duurzame mode aantoont.

Refashion - een initiatief dat recyclingpraktijken in de Chinese industrie bevordert. Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.

Van productie naar originele ontwerpen: De opkomst van opkomende ontwerpers

De modeshow met outdoor kleding uit Sanmen County stuurde een duidelijke boodschap uit: terwijl China vroeger afhankelijk was van buitenlandse ontwerpers, ontwikkelt het nu actief zijn eigen pool van ontwerpers. Overheidssteun en initiatieven hebben een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van de productiecapaciteit van Sanmen County, die nu 60 procent van de totale outdoor kledingproductie van het land voor zijn rekening neemt. Door middelen te bieden aan 206 bedrijven, heeft de overheid de concurrentiepositie versterkt en innovatie aangemoedigd. Merken zoals Lantu, Dixiang, Mansmoer en Velociraptor, die deelnamen aan de modeshow, bevestigden de productie van innovatieve en originele ontwerpen in Sanmen. Deze opkomende merken genieten ook succes, winnen prijzen en sluiten partnerschappen met belangrijke spelers in de sector.

CHIC Show, Sanmen County Outdoor kleding. Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.

Hoe zit het met Tech?

Chinese technologiebedrijven kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde textielmarkt. CKLaser en Anoksoft Saas-PaaS zijn verdere voorbeelden van innovatieve oplossingen die bedrijven over de hele wereld kunnen helpen om de belangrijkste uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd, aan te pakken en hun concurrentiepositie te verbeteren.

CKLaser: Denimverven optimaliseren

CKLaser heeft een denimverfmachine ontwikkeld die een duurzamer en efficiënter alternatief biedt voor bepaalde Europese modellen. Door gebruik te maken van lasertechnologie, vermindert deze machine het waterverbruik in het textielverfproces drastisch, evenals het gebruik van chemicaliën. Deze twee belangrijke punten verbeteren de procesefficiëntie en verminderen de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met handarbeid. Hoewel er al een vergelijkbare machine in Europa bestaat, met name in Spanje, bieden CKLaser-machines een aanzienlijk prijsvoordeel vanwege de montage van onderdelen die in China wordt uitgevoerd. Evenzo zijn de onderhoudskosten gunstiger vanwege de aanwezigheid van engineeringteams in China.

CKLaser Denimverfmachine. Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.

CKLaser denimverfmachine. Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.

Anoksoft Saas-PaaS: Een complete oplossing

Anoksoft biedt een compleet SaaS-PaaS ERP-systeem, een alles-in-één interface waar bedrijven tegelijkertijd hun PLM-, SCM-, ERP- en MES-systemen kunnen beheren. Deze technologie zorgt voor naadloze integratie van verschillende systemen, stroomlijnt workflows en vermindert fouten. Bovendien stelt het platform merken in staat om gebieden te identificeren waar verbetering mogelijk is in supply chain management en productteststandaarden. Deze cloudgebaseerde oplossing is gebaseerd op drie Chinese clouddienstproviders: Alicloud, Huawei Cloud en Tencent Cloud.

AI en 3D: Efficiëntie in de mode-industrie optimaliseren

De conferenties benadrukten het potentieel van AI en 3D in de mode-industrie. Door repetitieve taken te automatiseren en processen te optimaliseren, verbeteren deze technologieën niet alleen de productie- en supply chainefficiëntie, maar verrijken ze ook de klantervaring door middel van meer immersieve en gepersonaliseerde marketingmaterialen. Boundaryless AI demonstreerde hoe de technologie het creatieve proces in de mode-industrie kan transformeren, waarbij werd opgemerkt dat een van de belangrijkste uitdagingen waarmee ontwerpers worden geconfronteerd, het proces is van het verzamelen van inspiratie, het creëren van modellen en het samenwerken met verschillende afdelingen. Door taken zoals patroon maken en materiële bronnen te automatiseren, stellen de oplossingen van het bedrijf ontwerpers in staat om productiever te zijn en nieuwe creatieve wegen te verkennen. Met Boundaryless AI-technologie kunnen ontwerpers nu snel nieuwe ontwerpen maken, experimenteren met verschillende materialen en stijlen en realistische 3D-modellen maken.

CHIC Talk, discussie over AI en 3D. Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.

CHIC Talk, discussie over AI en 3D. Credits: Diane Vanderschelden, FashionUnited.

Als een echte barometer van de Chinese mode-industrie, heeft CHIC Shanghai zich opnieuw gevestigd als een katalysator voor innovatie in de industrie van het land. Door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en 3D te presenteren, toonde het evenement aan dat China zeker op weg is om een belangrijke speler te worden in de modetechnologie op wereldwijde schaal.