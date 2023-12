Ispo München: Geweldige sfeer, volle zalen en veel inspiratie voor nieuwe perspectieven

Het voelde als Ispo op zijn best: Volle beurshallen, drukbezochte beursstands, en geroezemoes van internationale stemmen. En buiten viel de eerste sneeuw. De start van het nieuwe orderseizoen van de sportvakbeurs voor herfst-winter 2024 was veelbelovend.

Meer exposanten, hoge internationaliteit, vol programma

Onder het motto "New Perspectives on Sports" liep de sportbeurs Ispo München donderdagavond ten einde - en ze had echt veel te bieden: Niet alleen is het aantal van meer dan 2.400 exposanten uit de meest uiteenlopende sectoren enorm gestegen sinds het vorige evenement (2022: 1.500 exposanten), maar ook de internationaliteit van de exposanten getuigt van de aantrekkingskracht van de beurs. Vergeleken met vorig jaar namen 57 procent meer exposanten deel. Daarvan was 93 procent afkomstig uit het buitenland. "De beurs werd dit jaar zeer goed bezocht. Het was erg druk, erg vol, en daar was ik erg blij mee. We hebben met veel mensen kunnen praten. Dat is heel goed, het is meer dan we hadden verwacht," zegt Stijn van Hees, Director Marketing Europe and Global Wholesale bij Fjällräven.

Ook het uitgebreide informatie- en inspiratieprogramma van de beurs, dat plaatsvond op in totaal tien podia en in speciale ruimtes, had veel te bieden. "Ik ben blij, want de transformatie van Ispo München is in volle gang", vatte Stefan Rummel, CEO van de Messe München Group, de positieve resultaten samen. "We zijn verheugd dat onze beurs ook wereldwijd wordt erkend als de place-to-be voor de sportindustrie. Dit wordt weerspiegeld in de grote belangstelling van buitenlandse exposanten en het enthousiasme van bezoekers en sprekers van over de hele wereld."

De nieuwe FW24-collectie van LaMunt. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Een nieuwe look: snowboardoutfit met bloemenpatroon bij Helly Hansen. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

De klassieke wintersporten ontbraken

Toch werd ook duidelijk dat Ispo anders is dan voor de pandemie. Niet alleen omdat de beurs niet meer het hele beurscentrum vulde, zoals in 2019 het geval was. Er waren slechts drie hallen bezet in elk van de hoofdhallen A en B, tegen zes in het verleden. De planning is ook veranderd, met slechts drie dagen in plaats van vier, en geen zondag, wat eigenlijk belangrijk is voor veel kleine retailers. De grootste verandering van de afgelopen drie dagen was echter in het wintersportsegment met de ski-, langlauf- en snowboardsecties. Wat vroeger de ruggengraat van Winter Ispo was en veel hallen vulde met kleding, hardware en accessoires, was deze keer bijna volledig afwezig.

Een retro bergschoen van Hanwag.Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Nieuwe outdoor en nieuwe doelgroepen

De focus van de beurs verschoof des te meer naar het thema outdoor, niet alleen omdat wintersport ontbrak, maar terecht. Outdoor is nu immers meer dan ooit het hele jaar door een categorie geworden. Vroeger werd het outdoorsegment vooral gezien als een zomersport en daarom vond de bijbehorende beurs alleen in de zomer plaats, maar de pandemie heeft ertoe bijgedragen dat steeds meer mensen zowel in de zomer als in de winter buiten willen zijn en daarvoor de juiste uitrusting nodig hebben. "Outdoor en sport zijn gegroeid sinds de pandemie en hebben nieuwe doelgroepen aangetrokken," legt Tobias Gröber, hoofd van de Ispo Group, uit in zijn toespraak op het Highsnobiety-podium. "We moeten accepteren dat outdooruitrusting er niet alleen is om afgelegen plekken te bereiken, maar dat het ook een fashion statement is. Tot nu toe is er geen platform voor deze interactie. Highsnobiety en Ispo zouden zoiets moeten zijn."

And Wander uit Japan. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Het verlangen naar het buitenleven en de zoektocht naar nieuwe ervaringen voedt de mode, die al voor de pandemie zin had in sensationele samenwerkingen met traditionele outdoormerken of gorpcore uitriep tot een nieuwe trend die nog steeds aanslaat. Dit idee van "New Outdoor" manifesteerde zich op veel plaatsen op de beurs: In de samenwerking met Highsnobiety en in de Zeitgeist Area, die werd ontworpen door Kristian W. Andersen. De voormalige medeorganisator van de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) bracht 18 merken die New Outdoor vertegenwoordigen samen in de gecureerde Zeitgeist Area: Bijvoorbeeld And Wander uit Japan, Ciele uit Canada, Berghaus uit het Verenigd Koninkrijk en Elho uit Zwitserland. Zeitgeist is bedoeld als meer dan alleen beursinspiratie. "Ik denk niet dat iemand in een hokje leeft en alleen maar aan de ene of de andere sport doet; als je basketbalt, ga je toch ook kamperen - alles hoort bij elkaar," zegt Andersen. "We willen mensen samenbrengen, het outdoor-thema introduceren bij nieuwe retailers en traditionele retailers nieuwe outdoormerken laten zien." Hij kan zich ook voorstellen dat we met het hele concept gastoptredens maken in warenhuizen en pop-upconcepten implementeren.

Naast kleding biedt Plein Sport ook sportschoenen, brillen, tassen en horloges. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Nieuw op de beurs: Elho en Plein Sports

De nieuwe kijk op sport vond veel fans. Elho, bijvoorbeeld, voelde zich duidelijk thuis in de Zeitgeist Area tijdens de herlancering: "Dit is de wereld waar design en coole stijl samenkomen met outdoor. En dat is waar wij willen zijn. We zijn hier om een oud merk, een legendarisch merk, nieuw leven in te blazen, maar we willen het op een nieuwe, moderne manier doen. . Het is een hele gave start. Mensen begrijpen echt de boodschap, de producten, wat we willen laten zien, de sfeer die we willen overbrengen. Het is zoveel meer dan we hadden verwacht," legt Donald Schneider, creatief directeur en oprichter van Elho, uit. Ook voor Philipp Plein was er geen alternatief voor Ispo. "Welke andere sportbeurs is te vergelijken met Ispo, die hetzelfde kan bieden", vraagt Plein. Hij presenteerde zijn nieuwe sportlijn Plein Sport in München, die vorig jaar werd gelanceerd en nu internationaal van start gaat. Plein is van plan om de komende maanden ongeveer 35 winkels te openen. In tegenstelling tot de high-fashion lijn volgt Plein met Sport echter een meer commerciële strategie, met instapprijzen voor sneakers van rond de 90 euro. Plein wil ook de Intersport-markt op.

Elho herlancering bij Ispo München. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Duurzaamheid in vele facetten

Net als in voorgaande jaren was duurzaamheid het overkoepelende thema van de beurs. Als gevolg daarvan waren veel van de innovaties van de merken vooral gericht op verbeterde duurzaamheidsoplossingen. Op de stand van Vaude presenteerde UPM het eerste polyester vlies dat gedeeltelijk van hout is gemaakt. Om het project verder uit te breiden, bouwt het internationale bedrijf UPM momenteel een nieuwe productiefaciliteit in Leuna om te voldoen aan de groeiende vraag naar biogebaseerde grondstoffen voor de textielindustrie. Terwijl Vaude fleece van hout produceert, presenteerde merinospecialist Icebreaker "echt" fleece, namelijk een jack van hoogpolige zuivere wol en gevoerd met Tencel.

Een "echte" fleece van Icebreaker, gemaakt van zuiver wol en gevoerd met Tencel. Bild: Regina Henkel / FashionUnited

"Ons doel is om steeds meer natuurlijke vezels te gebruiken en synthetische vezels te elimineren," zegt Josh Vaughan, EMEA General Manager bij Icebreaker. Houdini had ook nieuwe vezels in haar assortiment en gaf een eerste glimp van een nieuwe shellserie voor freeride en bergbeklimmen, die momenteel nog in ontwikkeling is. De kledinglijn zal worden gemaakt met de volgende generatie Polartec Power Shield, een 3-laags shellstof gemaakt van Biolon. Biolon is een hernieuwbaar, non-GMO nylon gemaakt van planten dat een 50 procent lagere koolstofvoetafdruk heeft dan nieuw nylon-6,6 en minder afhankelijk is van fossiele grondstoffen. "Lange tijd dachten velen dat duurzamere opties ten koste zouden gaan van de prestaties, zoals duurzaamheid. Polartec heeft bewezen dat dit niet het geval is," zegt Ramesh Kesh, Senior VP and Business Manager van Polartec.

Wintersport, duurzaamheid en veel creativiteit waren te zien bij Picture Organic Clothing uit Frankrijk. Bild: Regina Henkel / FashionUnited