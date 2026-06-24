Jill 2026: Jean-Pierre Blanc en WSN onthullen programma van de nieuwe vakbeurs

Naargelang de grenzen tussen vakbeurs, tentoonstelling en publieksevenement in de mode vervagen, zet de vakbeurs Jill, een initiatief van WSN en Jean-Pierre Blanc, in op een cross-sectoraal model. Naast het aanbod van mode en accessoires, steunt het evenement op een cultureel programma en een netwerk van partnerlocaties.

Deze nieuwe vakbeurs markeert de komst van Jean-Pierre Blanc (voormalig Festival de Hyères) in de Parijse modewereld als artistiek directeur. Aangekondigd door FashionUnited in maart, onthult het persbericht meer details.

Geïnspireerd door het succes van Matter & Shape (WSN), positioneert Jill zich als een B2B- en B2C-vakbeurs. Het is het eerste evenement dat volledig in het teken staat van samenwerkingen, unieke stukken en limited editions in mode en accessoires.

De beurs vindt plaats van twee tot vijf oktober 2026, tijdens de Parijse Fashion Week, in een tent naast Premiere Classe en de showroom Run.

Jill: een beurservaring open voor publiek, verzamelaars en liefhebbers

Jill bevindt zich op het snijvlak van ambacht, design, fotografie en visuele cultuur. Het concept brengt samenwerkingen, unieke stukken en limited editions samen, ‘met aandacht voor vakmanschap, verhalen en technieken’.

De scenografie is ontworpen door Jean-Baptiste Fastrez. Deze Franse ontwerper, voornamelijk bekend in de wereld van object- en meubeldesign, wil afstappen van de traditionele codes van een vakbeurs. Hij kiest voor kleine ‘salons’ (in een cirkelopstelling).

Onder de modeontwerpers kondigt het persbericht Adam Jones, Anatomie Vêtements (Valentin Tran), Rappaz (Adeline Rappaz), Félicie Eymard, Ifeanyi Okwuadi, Jayne, Process Visual, Less is More Projects & Lucio, La Prestic Ouiston, Kilomètre Paris en Jean-Paul Lespagnard aan.

Op het gebied van accessoires zijn (op de publicatiedatum) aanwezig: Emma Bruschi, L'Hôte (Christophe Lhote), Christine Phung, Affect Wins, 10.03.53 (Luca Colosimo), Maison Fabre, Vadi Jewels, Saskia Diez, Oraré, Sarah Bounab en Tsatsas.

In de categorie couture: Rabih Kayrouz, lecourtmansion (Nix Lecourt Mansion), Stéphanie Coudert en Milia Maroun.

In het hart van Jill zal de Satellite Library een curatorische uitbreiding van de International Library of Fashion Research uit Oslo huisvesten.

Externe evenementen om de beurs buiten de Tuilerieën te laten stralen

Om een dynamiek te creëren met het Parijse leven tijdens de Fashion Week, slaat Jill bruggen tussen de Tuilerieën en de partner-showrooms en -huizen in Parijs. Pierre Hardy is de eerste bevestigde deelnemer.

Daarnaast organiseert de beurs een extern cultureel parcours. Dit omvat onder andere de Galerie du Passage (Pierre Passebon), de tentoonstelling “Yves Saint Laurent bij Christian Dior gezien door Willy Maywald”, de boekhandel OFR, de Duperré-school en het Institut du Monde Arabe (presentatie van zeldzaam textiel rondom het huwelijk).

Hoewel de beurs niet strikt gericht is op wholesale, is dit parcours ontworpen voor VIC- (Very Important Customer) en VIP-gasten, internationale inkopers, exposanten en bezoekers op afspraak.

Om het kader van de Parijse Fashion Week te overstijgen en het hele jaar door activiteit te creëren, plant Jill een jaarlijks programma van bezoeken en ontmoetingen rondom vakmanschap.

Deelnemers aan dit initiatief zijn: Teintures de France (Serge Haouzi), het atelier van Aymeric Le Deun, Cécile Feilchenfeldt, Bruno Nahan, Guigou en Sfate & Combier.