Kindermodebeurs Sunday School: de nieuwste lanceringen

Het Nederlandse beursseizoen is afgelopen zondag officieel gestart met de kindermodebeurs Sunday School. Vroeg op de ochtend was het in De Fabrique in Maarssen al druk in de wandelgangen. Het miezerige weer buiten nodigde uit om in de warmte van de locatie de nieuwste kindermode te ontdekken. Tijdens de lustrum-editie van Sunday School waren ook wat debuten te spotten. Voor wie het gemist heeft: de highlights.

Lil’Atelier, het zustermerk van Name It

Lil’Atelier maakte op Sunday School het debuut, het was nog op geen andere beurs te spotten.. Lil’Atelier is een submerk van Name It - maar de twee lijnen zijn compleet anders, zo is ook te zien op de beursvloer. Het merk gaat voor klassieke stijlen voor jongens en meiden met een focus op luxe en duurzame materialen. De herfst 2020 collectie bestaat uit neutrale kleuren met hier en daar gedempte pastel tinten. Op de rekken zijn bruine corduroy jassen te zien, maar ook gestreepte truien en gebloemde jurken en tops met een gedempt kleurenpalet. De lijn is bedoeld van baby’s tot en met twaalfjarigen.

Lil’Atelier is dan ook op zoek naar andere retailers, dan waar zustermerk Name It ligt. Beide merken hebben een totaal andere uitstraling. Het merk heeft voor de beurs al veel reactie gehad op de lancering en heeft dan ook een goed gevoel bij de beursdag. “De vraag blijft of de retailers waarbij we willen liggen vandaag hier komen of volgende week naar Parijs gaan,” zo klinkt het in de stand.

Jongenslijn van Ai&Ko

Damesmode merk Aaiko lanceerde enkele jaren terug een submerk voor jonge meiden: Ai&Ko. Dit seizoen komt daar ook een jongenslijn bij, onder dezelfde naam. Het aanbod op de kindermodemarkt voor jongens breidt uit, zo wordt ook door Marketing Manager Joan Wessel van Aaiko opgemerkt. De aanwezigheid van jongensmodemerken op de beursvloer is toegenomen. Ook Ai&Ko breidt natuurlijk het aanbod uit. Op de rekken hangen wat donkerdere kleuren, voor de wat oudere jongens. Het zijn niet klassieke looks, maar juist meer voor de wat stoerdere, alternatieve jongen.

Met de lancering wil Aaiko het aanbod van het merk en de kinderlijn Ai&Ko completer maken. De winkels waar de meidenlijn van AI&Ko ligt, is ook waar het merk de items voor de jongens wil neerleggen.

Rentree van Sevenoneseven met nieuwe look

Het merk Sevenoneseven zal bij diverse detaillisten wellicht een belletje doen rinkelen. Helemaal nieuw is het merk namelijk niet, maar dankzij de nieuwe richting én de nieuwe eigenaar, is een vermelding toch de moeite waard. Het jongensmerk was twee jaar afwezig op de markt, totdat de merknaam Patrick Lohle van de Jolo Fashion Group opviel. De naam werd overgekocht en met het eigen team kreeg Sevenoneseven een totaal nieuwe look, zo vertelt Bertina Arbeek van het bedrijf op de beursvloer.

Door Lohle en de rest van het team bij Jolo Fashion Group werd er nog een gat in de markt geconstateerd voor de rustigere jongen. Zonder te uitgesproken kleuren, maar nog steeds met een knipoog naar mode en stijl. Basiskleuren worden gecombineerd met seizoenskleuren en enkele contrastkleuren. Het merk richt zich op jongens die hun eigen stijl aan het ontdekken zijn. Sevenoneseven richt zich op jongens tussen de leeftijd van 4 en 14 jaar.

Beeld: Via Jolo Fashion Group

Rellix

Rellix is het nieuwe merk van het team achter Indian Blue Jeans. Het merk heeft een groot aanbod van jeans en ander spijkergoed en vult dit aan met relaxte sweaters en hoodies. Het merk benadrukt in de communicatie dat het graag met duurzame materialen werkt.

Beeld: FashionUnited/Caitlyn Terra