Kingpins Hong Kong geannuleerd wegens coronavirus

De organisatie van de grote denimbeurs Kingpins heeft vandaag besloten om de editie van de beurs in Hongkong te annuleren. Reden daarvoor is het circulerende coronavirus. Dat meldt de organisatie vandaag in een persbericht. De beurs zou eigenlijk op 13 en 14 mei 2020 plaatsvinden, maar de organisatie ziet in “de actuele gezondheidsrisico’s en substantiële reisrestricties die van kracht zijn” meer dan voldoende grond om de beurs niet door te laten gaan.

“We zijn erg bezorgd over de situatie in China en begrijpen dat veel van onze deelnemers en bezoekers te maken hebben met extreme moeilijkheden en onzekerheid als gevolg van pogingen om de verspreiding van het virus te beperken”, zegt Andrew Olah, oprichter van de Kingpins Show, in het persbericht. “In het licht van deze problemen en de verwachting dat deze nog wel even voort zullen duren, leek het ons verstandig het evenement in Hong Kong te annuleren. De gezondheid van onze deelnemers en bezoekers staat op dit moment voorop.” Eerder deze week werden om dezelfde redenen Beijing Fashion Week en Shanghai Fashion Week gecanceled.

De organisatie heeft geen alternatieve datum voor de beurs voorgesteld. De volgende editie van de beurs in Hong Kong is pas weer in mei 2021. Voor september staat nog wel de China City Tour-editie op de agenda. Deze gaat vooralsnog door, al blijft Kingpins “de situatie in China in de gaten houden”, aldus de organisatie in het persbericht. Vivian Wang, managing director van Kingpins: “De Aziatische denimmarkt is en blijft een centraal onderdeel van de wereldwijde denimindustrie. We kijken ernaar uit om het internationale netwerk weer samen te brengen in september.”

Kingpins is een internationale denim sourcing beurs. Deelnemers zijn fabrikanten van denim en fournituren van over de hele wereld. De beurs werd opgericht in 2004 en vindt een aantal keer per jaar plaats in New York, Amsterdam, Hong Kong en China.