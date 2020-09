Kingpins lanceert in oktober een online sourcing platform

Denimbeurs Kingpins heeft in een persbericht bekend gemaakt een online marketplace te gaan lanceren voor denim fabrikanten in samenwerking met Material Exhange, een leidende sourcing marketplace. De online marketplace gaat Kingpins Exchange heten en wordt eind oktober gelanceerd als onderdeel van de Kingpins website.

Eerder dit jaar werden alle edities van de denimbeurs in Amsterdam, New York, Hongkong en China gecanceld als gevolg van de Corona-crisis. Daarvoor kwam Kingpins ook al met een oplossing door de eerste digitale denimbeurs te organiseren voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt: Kingpins24.

Kingpins Exchange wordt voor alle bedrijven in de denimindustrie een bruikbare tool: van denim fabrikanten, tot denimmerken en inkopers van online shops en fysieke winkels, zo meldt het persbericht op de website van Kingpins. Er komt een digitale showroom waar denimfabrikanten hun collecties kunnen presenteren. Een dynamische marketplace biedt inkopers de mogelijkheid om alle collecties te bekijken. Daarnaast biedt Kingpins zelf volop hulp en informatie. Andrew Olah, oprichter van Kingpins, zegt in het persbericht: “Met de digitale events van Kingpins24 brachten we ons publiek al veel informatie en inspiratie, maar nog niet de mogelijkheid tot sourcing en inkoop. Dat doen we nu met Kingpins Exchange.

Beeld: Website Kingpins