Kingpins24: de eerste volledig digitale denim sourcingbeurs

De dag waarvan we wisten dat deze zou komen, maar misschien nog niet zo snel hadden verwacht: modebeurzen gaan van fysieke naar online evenementen. Door de huidige pandemie was de organisatie van Kingpins Amsterdam genoodzaakt de editie in Halfweg te annuleren, maar kondigde enkele weken na dat nieuws ook een nieuw concept aan: Kingpins24, een volledig online event.

Kingpins24 vindt gedurende twee dagen plaats, evenlang als het oorspronkelijke event Kingpins Amsterdam. Een van de verschillen: niemand hoeft naar de nieuwe locatie in Halfweg af te reizen, maar kan thuis achter zijn of haar laptop kijken naar meer dan 200 video’s, 42 powerpoints presentaties van exposanten en meer dan 35 webinars. In eerste instantie leek het de dagen voorafgaand aan het evenement vrij onduidelijk wanneer en hoe de video’s te zien zouden zijn. Uiteindelijk was het één continue livestream, met een mix van vooraf opgenomen ‘afleveringen’, live interviews en talks en presentaties van exposanten. Wie het tweedaagse online event wil bijwonen, moest simpelweg zich gratis registreren en Zoom installeren. Door een klik op de website van Kingspins24 wordt de bezoeker doorgestuurd naar de Zoom-livestream. Trendpresentaties van Amy Leverton van Denim Dudettes vormden een uitzondering. Hiervoor moest een ‘pas’ ter waarde van 35 euro voor gekocht worden gelinkt aan een specifiek tijdslot.

Het idee voor een online beurs werd het eerst geopperd door Vivian Wang, de managing director van Kingpins, zo is te lezen op de website van Kingpins. Oprichter Andrew Olah tempert de verwachting van de bezoeker al enigszins in een brief: “We weten dat er dingen zullen zijn die niet goed gaan, we hebben dit nog nooit gedaan. Maar we weten ook dat er dingen zullen zijn die niet slecht zijn en we weten ook dat we fantastische dingen zullen delen. Als je het nooit probeert, kan je nooit succesvol zijn.”

Op woensdagochtend, net voor negen uur ‘s ochtends in Amsterdam is op de livestream een fijn wachtmuziekje te horen. Stipt om negen uur verschijnt Andrew Olah, wellicht nog iets slaperig aangezien hij livestreamt vanuit Houston in Texas waar het op dat moment 2 uur ‘s nachts is. De oprichter van Kingpins vertelt dat Kingpins24 binnen dertig dagen uit de grond is gestampt en dat 75 procent van de exposanten die op Kingpins Amsterdam zou staan, nu de switch naar online heeft gemaakt en content aanbiedt. Alle informatie, video’s en presentaties zijn terug te vinden op de website van Kingpins24 en na afloop van het tweedaagse evenement zal ook de livestream terug te kijken zijn. Deze video’s blijven twee weken lang, tot en met 8 mei, beschikbaar op de website, zo vertelt Vivian Wang die samen met Olah de introductie van Kingpins24 verzorgt. Dit is soms ook nodig, want enkele presentaties tijdens de livestream zijn niet altijd scherp en de teksten zijn moeilijk te lezen. In de gemonitorde chat worden bezoekers gerustgesteld met de melding dat de content op de mini-website van Kingpins24 dus nog bekeken kan worden in een betere resolutie. Wat niet meteen helemaal duidelijk werd, is dat de het gros van de video’s al beschikbaar zijn op het ‘on-demand’ gedeelte van de website, voordat ze in de livestream zijn voorgekomen. “We hebben zoveel mogelijk van te voren opgenomen. We hebben geen ervaring met de techniek van livestream, we zijn geen televisiepresentatoren bij CNN,” zo noemt Olah. De kennis dat de video’s dus al beschikbaar waren, had een gedeelte van de bezoekers van de eerste dag wat tijd kunnen schelen.

Wie op 22 en 23 april, of binnen de komende twee weken de content niet terug kan zien, kan zich alvast verheugen op een nieuwe editie. Olah verklapt in de introductie vroeg op de woensdagochtend al dat Kingpins24 zal terugkeren in juni, zo rond de tijd dat Kingpins New York plaats zou vinden. “Er zijn merken die nu niet deel konden nemen, die interesse hebben om dan onderdeel van het evenement te zijn.”

Is een online versie van Kingpins de toekomst? Aan het begin van de eerste dag schemert al door dat alle deelnemers de wens delen om in oktober weer samen te komen in Amsterdam. Hoe dan ook trekt het evenement een wereldwijd publiek, zo blijkt uit de chat. Mensen uit Colombia, De Verenigde Staten, Hong Kong, Pakistan, Groot-Brittannië, Bangladesh, Italië, Turkije, Japan, Mauritius, Spanje, Rusland, Duitsland, China en India melden zich. Andrew Olah meldt tijdens een van de interview vrolijk dat er op dat moment, 12 uur ‘s middags in Amsterdam, 621 mensen live meekijken.

Tijdens Kingpins24 lijkt het makkelijker dan bij een normale fysiek beurs om initiële informatie in te winnen tijdens de livestream of bij de on-demand content op de website. Bedrijven delen wat ze willen: van de nieuwste producten of innovaties tot hun geschiedenis of een kijkje in de fabriek. Wie afstemt op de livestream komt wellicht zo nieuwe bedrijven tegen die het op de beurs door de drukte niet had leren kennen. Tijdens een van de panels kaart ook Ani Wells van Simply Suzette aan dat een online beurs gezien kan worden van democratisering van informatie. Het is voor iedereen wereldwijd toegankelijk, van bedrijven die wellicht niet het budget hebben om te reizen, tot consumenten die geïnteresseerd zijn in de industrie. Adam Taubenfligel van het merk Triarchy geeft tijdens het panel aan dat het budget dat vrijkomt door niet of minder naar beurzen af te reizen, besteed kan worden aan research & development. Taubenfligel geeft aan, in een tactiele industrie als denim, het genoeg zou zijn als de branche maar een keer per jaar fysiek samen zou komen. “Denim is niet een product dat veel verandert. Als innovaties eens per jaar gepresenteerd worden en we op de beurs stoffen inkopen voor twee seizoenen, dan is het voor mij een evenement genoeg, verlies niemand business en houden we budget voor andere dingen dan reizen over.”

Een nadeel dat naar voren komt tijdens het online event is het feit dat er geen directe vragen gesteld kunnen worden, of in ieder geval zeer weinig. Gelukkig delen veel van de bedrijven die op dat moment in de livestream ‘aan het woord zijn’ of hun presentatie tonen hun contactinformatie, waar andere deelnemers van Kingpins24 positief op reageren. Deze contactinformatie is ook te vinden op de mini-website van het online event.

Dat Kingpins actief het concept van Kingpins24 probeert te verbeteren blijkt wel uit de monitoring van de chat en de poll die bij bezoekers van de livestream zo rond één uur ‘s middags op het scherm verschijnt die zij in kunnen vullen. Een van de vragen is hoe de deelnemers het evenement ervaren. Een van de antwoorden is ‘als een lange advertentie van exposanten’, een mening die ondergetekende van tijd tot tijd ook deelt. Zoals Olah al zei van tevoren en meerdere keren herhaalde tijdens het evenement: “Er gaan slechte dingen zijn, prima dingen en hele fantastische dingen.” Hoe dan ook is het indrukwekkend wat voor een evenement binnen dertig dagen uit de grond is gestampt door de denimbeurs. Alle exposanten krijgen genoeg ruimte om hun verhaal te delen en de denimindustrie wordt ondanks de pandemie toch actief met elkaar verbonden. Het doel wat Kingpins voor zichzelf had gesteld is zeker bereikt.

Beeld: screenshots uit livestream Kingpins24