LolaLiza stelt innovatieve wholesale-visie en nieuwe collectie voor op Modefabriek Amsterdam

Op 18 en 19 januari strijkt het Belgische modemerk LolaLiza neer op Modefabriek Amsterdam. Daar stelt het haar SS26-collectie én innovatieve Smart Fashion-model voor wholesale voor.

Hun nieuwste collectie, “Fresh Start” , ontworpen in Brussel, weerspiegelt het creatieve DNA van LolaLiza. Met frisse, energieke kleuren, onmisbare seizoensstuks én uitgesproken eyecatchers. Dankzij het brede matenaanbod van 34 tot 50 spreekt de collectie een divers en inclusief publiek aan.

Smart Fashion: een innovatieve kijk op wholesale

Centraal op de Modefabriek staat het innovatieve Smart Fashion-model, waarmee LolaLiza wholesale naar een nieuw niveau tilt:

Geen pre-orders van zes maanden: de collecties worden continu ontwikkeld en aangepast.

Maximale flexibiliteit: 80 procent van de items worden pas twee maanden voor levering definitief vastgesteld.

Snelle rotatie en aanvulling: frequente levermomenten zorgen voor actuele collecties en minimale overstock.

Verbeterd voorraadbeheer: retailers behouden controle, optimaliseren hun cashflow en verhogen hun rendement.

Met Smart Fashion biedt LolaLiza een schaalbaar model dat inspeelt op de realiteit van de retailmarkt van vandaag – flexibel, responsief en winstgericht. Retailers krijgen via het Fashion Cloud-platform directe toegang tot collecties, content en voorraad, wat samenwerking eenvoudig en efficiënt maakt.

Bezoek ons op Modefabriek

LolaLiza nodigt geïnteresseerde retailpartners uit op Modefabriek Amsterdam, stand 574, voor een kennismaking met het Smart Fashion-model en de nieuwste collectie. Ontdek hoe een vernieuwde B2B-aanpak concrete voordelen oplevert voor jouw business.