Modebeurs Neonyt verhuist naar Düsseldorf

Duitse modebeurs Neonyt verhuist. De B2B-beurs zal vanaf januari 2023 plaatsvinden in Düsseldorf, aldus een persbericht van de organisatie. Daarnaast plant Messe Frankfurt een internationale uitrol van het evenement. De volgende editie zal plaatsvinden van 28 tot en met 30 januari.

Neonyt zal twee keer per jaar plaatsvinden, gelijktijdig met Fashn Rooms. Fashn Rooms was voorheen Gallery Fashion & Shoes. Neonyt focust zich op duurzame merken en zullen voortaan naast de diverse andere merken van Fashn Rooms te vinden zijn. Beursorganisator Messe Frankfurt (dat achter Neonyt zit) is een samenwerking aangegaan met Igedo Company (dat ook achter Fashn Rooms zit). Igedo neemt per direct de operationele planning en implementatie van Neonyt over, zo is te lezen in een persbericht.

"We zijn erg blij dat we Igedo Company hebben binnengehaald voor een samenwerking, " aldus Olaf Schmidt van messe Frankfurt in het persbericht. "Neonyt en haar brancheoverstijgende gemeenschap zijn in Düsseldorf in het beste gezelschap en zowel het beurzenlandschap als de duurzame textiel- en modescene zullen hiervan profiteren - hier ontmoeten knowhow en professionaliteit innovatieve geest en consistentie."

Eerder deze zomer vond ook de eerste editie van Neonyt Lab, en B2C-evenement plaats in Frankfurt. Dit consumentenevenement zal ook plaats blijven vinden, zelfs nu de B2B-beurs Neonyt wordt verplaatst naar Düsseldorf.