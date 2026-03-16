Modebeurs Shift Amsterdam breidt uit met vrouwenmode

De vierde editie van modebeurs Shift Amsterdam, die op 22 juni 2026 plaatsvindt, breidt het concept uit met vrouwenmode. Naast mannenmodemerken zijn voortaan ook vrouwencollecties welkom op het platform, zo blijkt uit het persbericht. Een vergelijkbare uitbreiding staat gepland voor Shift Frankfurt, waar vanaf juli 2026 eveneens ruimte wordt geboden aan zowel mannen- als vrouwenmerken.

Volgens de organisatie sluit de uitbreiding aan bij een bredere ontwikkeling in de markt, waarbij steeds meer merken werken met unisex collecties of mannen- en vrouwencollecties combineren binnen één stijl. Door beide segmenten op één platform samen te brengen, kunnen retailers tijdens één bezoek collecties voor zowel mannen als vrouwen bekijken.

Shift werkt daarnaast aan uitbreiding in Duitsland. Eerder stelde de organisatie Thimo Schwenzfeier aan als show director voor de Duitse markt. Hij zal het platform in Duitsland opbouwen en fungeert als contactpersoon voor Duitse merken die willen deelnemen aan Shift Amsterdam.

Samenwerking met Modefabriek

Daarnaast gaat Shift nauwer samenwerken met Modefabriek, aldus het persbericht. Beide evenementen blijven afzonderlijke platforms met een eigen positionering en doelgroep. Volgens de organisatie wordt het merkenaanbod tussen de evenementen afgestemd, waarbij erop wordt gelet dat dezelfde merken niet op beide platforms worden gepresenteerd.

De samenwerking vindt volgens initiatiefnemer Rick van Rijthoven vooral plaats aan de organisatorische kant, waar de structuren van beide platforms verder worden geïntegreerd. Grote massabeurzen zijn daarbij niet het doel. “Die tijden zijn wel voorbij,” zegt Van Rijthoven tegen FashionUnited. “Kwaliteit zal altijd boven kwantiteit staan.” Volgens hem blijft de focus liggen op een compact platform met een meer familiaire sfeer.

Initiatiefnemer Rick van Rijthoven, medeoprichter van modevakbeurs Modefabriek (opgericht in 1996), stelt dat de uitbreiding onderdeel is van de verdere ontwikkeling van het platform en dat data en inzichten via Hyperscout worden gebruikt om de aansluiting tussen merken en retailers te verbeteren.

De organisatie geeft aan selectiever te worden in de toelating van merken. Daarbij wordt gekeken of labels aansluiten bij een specifieke groep retailers die het event bezoekt. Criteria zoals prijsniveau, stijl en positionering spelen daarbij een rol. Volgens de organisatie is het doel om een duidelijke match te creëren tussen merken en inkopers, zodat er zo min mogelijk ‘ruis’ ontstaat en voor deelnemers helder is welke rol zij op het platform vervullen.

De zomereditie van Shift Amsterdam vindt plaats op Taets Art and Event Park in Zaandam. De Curated-groep blijft de basis van het merkenaanbod, waarbij in samenwerking met agenturen wordt gekeken naar een samenhangende selectie van merken.