Modebeurzen in het coronajaar 2020: Een overzicht

Normaal gesproken zou de modeindustrie nu massaal in het beursseizoen zitten. Reizen van Amsterdam, naar Antwerpen. Düsseldorf, Berlijn en zelfs Parijs. Vanwege de coronacrisis zit dat er nu vaak niet in. Beurzen zijn afgezegd, verschoven of vinden digitaal plaats. Wat gaat wel door en wat niet? FashionUnited zet het op een rij in een selectie van interessante beurzen voor de Nederlandse en Belgische markt.

Premium, Neonyt, FashionSustain - nieuwe digitale platformen

De organisatie achter de beurzen Premium, Neonyt en FashionSustain heeft deze week een digitaal platform gelanceerd: Premium+Seek Passport. Het platform staat live tot oktober 2020.

In samenwerking met Joor hebben Premium en Seek een virtuele marketplace gecreëerd waar de merkportfolio’s door inkopers bekeken kunnen worden. Voor FashionSustain is een digitaal format gevonden waarbij diverse audio en videopresentaties worden gedeeld via de social media kanalen van Neonyt en FashionSustain tot en met vrijdag 17 juli.

Pitti Uomo - geen beurzen tot januari 2021, zet bestaand online platform in

Alle fysieke beurzen zijn door Pitti Immagine uitgesteld naar januari, maar dat betekent niet dat de organisatie niet digitaal gaat. Pitti Connect, het digitale platform van de organisatie heeft een update gekregen en zal vandaag, 16 juli, opengaan voor exposanten en geïnteresseerden, en tot en met 9 oktober beschikbaar zijn. Pitti Immagine is verantwoordelijk voor de beurzen Pitti Uomo, Pitti Bimbo, Pitti Filati, Pitti Fragranze en Super die plaatsvinden in Florence, Italië.

Pitti Connect moet meer zijn dan alleen een virtuele showroom. Het moet de beurzen vervangen op het gebied van content maar ook op het gebied van producten. Collecties en producten worden op het platform gepresenteerd aan de hand van thema’s.

Modefabriek - geen zomereditie, wel online platform

Modefabriek slaat de fysieke beurs deze zomer over, maar lanceert daarvoor in de plaats binnenkort een online platform. Het is de bedoeling dat hier kennis, informatie en relevante onderwerpen voor de industrie gedeeld gaan worden. Op het moment van schrijven is het platform nog niet live. Hoe het platform precies zal werken is nog niet zeker.

SundaySchool - uitgesteld naar 2021

Kindermodebeurs SundaySchool is uitgesteld naar januari 2021. In eerste instantie zou de beurs plaatsvinden en verspreid worden over twee dagen, 25 en 26 juli. Daarnaast zou de organisatie ook een nieuwe beurs voor dames en herenmode organiseren, BrandsHatch, maar ook deze is nu verschoven naar januari 2021.

LingeriePRO - slaat een seizoen over

LingeriePRO, de Belgische beurs die traditiegetrouw aan het einde van juli plaatsvindt, zal dit keer niet doorgaan. Het zou een viering worden van het 20-jarige jubileum van de ondermode-beurs. De organisatie heeft besloten het gehele seizoen over te slaan en in de lente 2021 weer terug te komen. De organisatie gaf eerder in een persbericht dat diverse alternatieve manieren voor de beurs bekeken zijn, maar dat geen enkel alternatief voldeed aan de sfeer die de beurs wil neer zetten.

CIFF - in verkleinde vorm met nationale focus

Deense modebeurs CIFF pakt het aankomende editie anders aan. Waar de beurs normaal gesproken in diverse grote hallen plaatsvindt gaat de organisatie nu voor een compactere vorm met een nationale focus, zo meldt de organisatie in een persbericht. Van 9 tot en met 12 augustus zal ‘Elevated Order Day by CIFF’ plaatsvinden. De organisatie benadrukt dat het de focus op ‘verkoop, gemeenschap en duurzaamheid’ behoudt. De februari 2021 editie moet weer volgens het oude concept plaatsvinden.

Dusseldorf: Gallery Fashion, Gallery Shoes en Supreme

De juli-editie van Gallery Fashion wordt verschoven en moet gelijktijdig met Gallery Shoes plaatsvinden. Dit zal tussen 30 augustus 2020 en 1 september 2020 zijn. Showroom Concept, ook van de organisatie van zowel Gallery Fashion en Shoes, zal op 28 augustus al beginnen, zo luidt een persbericht. Supreme Women & Men is verschoven naar 28 tot 31 augustus in Düsseldorf en zal van 12 tot en met 15 september te vinden zijn in München.

Tranoï - Fysieke beurs en online platform

Modebeurs Tranoï zal van 2 tot 5 oktober plaatsvinden, maar heeft in de tussentijd ook een nieuw platform gelanceerd: Tranoï Link. Elk merk kan hier een eigen B2B-site op aanmaken, met als doel merken en inkopers samen te brengen. De website benadrukt wel dat het platform, niet gelinkt is aan de evenementen die Tranoï organiseert. Het platform presenteert dan ook maar een selectie van internationale en Franse merken die een ‘unieke en sterke visie hebben’. Een selectiecomité besluit hoe het platform ingevuld wordt.

Première Vision - vindt plaats aangevuld door digitaal platform

Parijse beurs Première Vision zal gewoon plaatsvinden van 15 tot en met 17 september. Het fysieke evenement is zo aangepast zodat het volgens de gezondheidsmaatregelen plaat kan vinden. Ook wordt het aanbod aangevuld met een digitale beurs die op dezelfde data plaatsvindt, zo is te lezen in een persbericht op de website van de beurs. Het doel van de digitale show is om de zichtbaarheid van de exposanten te vergroten onder een bredere groep aan internationale inkopers, aldus het bericht.

Kingpins - digitaal platform Kingpins24

Kingpins ging in april al digitaal met Kingpins24. Tijdens het tweedaagse online event werden presentaties en paneltalks gestreamd op een nieuwe website van de organisatie. Het vond plaats op de oorspronkelijke datum waarop Kingpins Amsterdam was gepland. In juni vond de tweede editie van Kingpins24 plaats, maar dan gericht op de Amerikaanse markt.

Kingpins24 zal nooit de fysieke vorm van Kingpins vervangen, zo deelde oprichter Andrew Olah in een mail aan exposanten en bezoekers. Hoe dan ook is hij enthousiast over het digitale evenement zodat de industrie in contact kan blijven met elkaar en men kan tonen wat ze hebben geleerd waardoor de denimindustrie verder verbeterd.

Onderdeel worden van FashionUnited's B2B Marketplace? Inkopers en merken kunnen zich aanmelden via fashionunited.com/marketplace .

Beeld: FashionUnited